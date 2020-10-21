Пик коронавируса в Волгоградской области: оперштаб вводит новые ограничения

Маски на улице волгоградцев надевать пока не заставляют, но контролировать их наличие в общественных местах будут строже. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Волгоградской области с каждым днем обстановка с коронавирусом все сложнее, с 26 октября 2020 прогнозируют пик заболеваемости. Поэтому 21 октября на заседании оперштаба приняли 10 решений, которые ужесточают карантинные ограничения режима самоизоляции. Большинство из них касается пенсионеров, которых теперь будут лечить от коронавируса бесплатно даже на дому. Кафе, барам и ресторанам запретили работать по ночам, под запретом и все возможные корпоративы, а максимум услуг будут переводить в онлайн. Разбираемся, что изменится в Волгоградской области в ближайшее время.

ПРОДЛЕНИЕ КАРАНТИНА, БЕСПЛАТНЫЕ ЛЕКАРСТВА И ШОПИНГ ПО ЧАСАМ

Что касается пенсионеров 65+, то им снова продлят обязательный режим самоизоляции. Пока он действует в Волгоградской области по 1 ноября. В магазинах введут специальные карантинные скидки по утрам в рабочие дни, чтобы пожилые люди закупали продукты только с 9.00 до 12.00 и меньше контактировали с другими людьми. Скоординировать торговые сети волгоградский губернатор поручил облпромторгу.

Так как тяжелее всего болеют коронавирусом именно волгоградцы преклонного возраста, им должны обеспечить бесплатную диагностику на коронавирус и пневмонию. А еще - бесплатное лечение, в том числе бесплатные лекарства не только в больнице, но и при лечении на дому. Когда это станет реальностью, пока не ясно.

КОРПОРАТИВЫ ПОД ЗАПРЕТОМ, КАФЕ И РЕСТОРАНЫ ДО 23.00

Уже ясно, что волгоградцы останутся не только без традиционной бани 31 декабря, но и без новогодних корпоративов. Банкеты под запретом, в том числе на турбазах. Рекомендуют запретить отмечать праздники и на рабочих местах, в офисах и на предприятиях. Конференции, планерки – все только онлайн. А кафе, рестораны, бары и прочие точки общепита теперь будут закрываться максимум в 23.00. При этом посадочных мест может быть заполнено не более половины.

БОЛЬШЕ КОВИДНЫХ КОЕК И ЭКСПРЕСС-ТЕСТЫ В ПОЛИКЛИНИКАХ

Снова заговорили и о бесплатном массовом тестировании на антитела к коронавирусу всех заболевших с признаками ОРВИ. В Волгограде и области все же хотят внедрить в поликлиниках экспресс-диагностику крови методом ИФА по полису ОМС. Обещали сделать это еще в июне. Когда введут – большой вопрос.

А еще облздраву до 15 ноября предстоит запустить новую инфекционку в Волжском и перевести еще несколько больниц в ковидные госпитали, чтобы довести число коек до 8 тысяч, к 1 декабря – еще тысячу. Плюс к этому нужно подготовить персонал, обеспечить запас лекарств и кислорода. А в загруженные температурящими поликлиники выйдут на подмогу студенты медунивеситета.

УСЛУГИ ОНЛАЙН, РАБОТА НА УДАЛЕНКЕ, КОНТРОЛЬ ЖЕСТЧЕ

Носить маски и перчатки в магазине и в транспорте до сих пор многие волгоградцы принципиально отказываются. Поэтому власти собираются вновь закрутить гайки, ужесточить контроль и усилить работу административных комиссий, проще говоря, будет больше рейдов патрулей, которые имеют право выписать протокол за нарушение карантинных требований.

Плюс к этому работодателям напоминают, что к 1 ноября 2020 предприятия и организации должны отправить на удаленку не меньше 30 процентов своих сотрудников и отчитаться о принятых решениях. Парикмахеры в недоумении – как стричь и окрашивать волосы онлайн? В оперштабе уточняют – выполнить требование должны везде, где это возможно. Максимум услуг, в том числе государственных, нужно перевести в дистанционный и в электронный формат. Срок также до 1 ноября.