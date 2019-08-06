2019-08-06T16:41:33+03:00
Общество

От «Монолита» до Кировского: рокадная дорога станет длиннее

На Волге забили первую сваю участка берегоукрепления в Краснооктябрьском районе Волгограда [фото, видео]
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Новые сооружения соединят два укрепленных участка берега.Новые сооружения соединят два укрепленных участка берега.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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В Волгограде приступили к строительству очередного участка берегоукрепления в районе улиц Чуйкова и Химической. От новой набережной он протянется на 550 метров на север до завода «Красный Октябрь». 6 августа 2019 года здесь забили первую сваю береговой линии. Масштабный проект даст возможность дальнейшему развитию территории: берег не будет сползать в реку, а в перспективе здесь пройдет рокадная дорога. Во время рабочего совещания с участием губернатора Андрея Бочарова, руководителей города, профильных комитетов и подрядчиков было принято решение продлить нулевую продольную на север не до площади Возрождения, а до стадиона «Монолит». В южном направлении транспортная артерия протянется до завода имени Петрова. В итоге Волгоград получит современную 20-километровую магистраль и возможности для развития прибрежной инфраструктуры.

Пока на берегу немного техники. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Пока на берегу немного техники.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

ТРИ КИЛОМЕТРА НА СЕВЕР

Берегоукрепительные работы на участке Чуйкова - Химическая стартовали месяц назад. Сначала подрядчик выполнил подготовительные работы. Водолазы обследовали акваторию. Специалисты Регионального инженерного центра зачищают береговую линию от взрывоопасных предметов. У уреза воды обнаружили наследство времен Великой Отечественной войны - два артиллерийских или танковых снаряда. Сейчас идет расчистка дна при помощи плавкрана, готовится к работе машинный механизм погружения на баржу. Пока здесь работает 15 единиц техники. Вскоре придет флот.

На берегу уже ждут своего часа трубы. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

На берегу уже ждут своего часа трубы.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

- Объект примыкает к существующему с прошлого века берегоукреплению и новой набережной. Самый сложный этап здесь - погружение свай с барж, он продлится в течение полугода. Эти работы необходимы при разрушении берега в городской части. Сначала устраивается опорная конструкция в виде трубошпунта, откос крепится бетонными плитами, еще выше - газонные травы, - рассказал руководитель строительства Александр Середенков.

Строители готовят береговую линию. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Строители готовят береговую линию.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

По словам подрядчика здесь будут применять ту же технологию, что и при строительстве новой набережной. Полностью завершить участок протяженностью 550 метров предстоит в 2020 году. Реализация проекта позволит защитить от негативного воздействия вод 14 гектаров прибрежной зоны и откроет новые перспективы для комплексного развития территории.

- Мы приступили к выстраиванию набережной в сторону Краснооктябрьского района. Следующий этап - проектирование и строительство рокадной дороги в сторону Тракторозаводского района, - подчеркнул Андрей Бочаров.

Прямо на берегу устроили рабочее совещание. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Прямо на берегу устроили рабочее совещание.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Сначала власти планировали продлить берегоукрепление, набережную и рокадную дорогу до площади Возрождения. Теперь решили увеличить пртотяженность следующего участка до трех километров. В будущем дорога пойдет до Тряскина и Чистоозерной.

По словам руководителя проектно-изыскательского института «Гипроводстрой» Юрия Ступенко, собирались строить этот участок еще в советские времена. Но руки до него так и не дошли. Сегодня впервые за последние десятилетия такая возможность есть.

Первая свая - событие для строителей. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Первая свая - событие для строителей.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Как отметил губернатор, в ближайшее время специалистам предстоит оценить состояние построенных в советские времена берегоукрепительных сооружений, которые протянулись вдоль металлургического завода. Ведь речь идет о серьезной нагрузке на длительную перспективу. Хотя большегрузам движение по магистрали вдоль Волги запрещено, такую возможность предусмотреть все же нужно.

5,5 КИЛОМЕТРА НА ЮГ

За последние пять лет в регионе завершили четыре проекта берегоукрепления общей протяженностью более пяти километровв Волгограде, Николаевске, Дубовке и Светлом Яре. В этом году проектировщики уже приступили к разработке документации по пяти участкам берегоукрепления в сторону Советского и Кировского районов. Каждый из них длиной от трехсот до 1700 метров. Общая протяженность нового объекта - 5,5 километра, берегоукрепление дойдет до Кировского района. Проектно-сметная документация будет готова к концу этого года.

Так расположатся участки берегоукрепления на юге. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Так расположатся участки берегоукрепления на юге.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

- Это позволит создать вдоль Волги 20-километровую транспортную артерию, которая заметно улучшит доступность районов города, развивать прибрежную инфраструктуру. Это требует времени, ресурсов, но это необходимо делать, - отметил губернатор.

К тому же берег Волги будет не только укрепленным, но и красивым. А пока над рекой слышен ритмичный перестук - бум-бум-бум - первая свая все глубже уходит под воду.

На Волге вбивают первую сваю берегоукрепления в Краснооктябрьском районе Волгограда.Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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