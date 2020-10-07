Календарь матчей Ротора в РПЛ 2020/2021: Ротор сыграет с Тамбовом дома 18 октября, а с ЦСКА – 1 ноября

Фото: СК "Ротор"

Российская премьер-лига на своем сайте опубликовала подробное расписание ближайших четырех туров. Согласно календарю, следующий 11-й тур «Ротор» проведет дома с «Тамбовом» 18 октября. Этот матч на «Волгоград Арене» начнется в 15.00 по местному времени. В 12-м туре подопечным Александра Хацкевича предстоит выезд в Москву в гости к «Локомотиву». Встреча пройдет 24 октября в 20.00 (время волгоградское). В 13-м туре «Ротор» ждет еще одно испытание грандом отечественного футбола. В Волгоград пожалует ЦСКА. Игра состоится 1 ноября в 17.30 по местному времени. А затем сине-голубые отправятся в Тулу. Там волгоградцы 7 ноября в 17.30 по волгоградскому времени сразятся с местным «Арсеналом» в рамках 14-го тура РПЛ. Затем наступит пауза на игры сборных. Отметим, в октябре «Ротор» проведет еще один матч на Кубок России. На 21 октября запланирована гостевая встреча с самарскими «Крыльями Советов».

А сейчас в клубном футболе наступила пауза из-за баталий национальных команд. У «Ротора» после матча с «Уфой» в 10-м туре было несколько выходных. Сегодня, 7 октября, сине-голубые возобновили тренировки.