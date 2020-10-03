Грустные нули: Уфа и Ротор сыграли вничью

Фото: СК "Ротор"

В 10-м туре Российской премьер-лиге встретились два аутсайдера турнира «Уфа» и «Ротор». Перед очной встречей команды занимали два последних места в турнирной таблице. Обычно такие матчи называют за 6 очков. Местоположение обязывало играть на победу и хозяевам, и гостям. Но все завершилось вничью.

ПЕРВЫЙ ТАЙМ

«Уфа» на неделе провела встречу с главой Башкортостана Радием Хабировым, который заверил игроков и тренеров, что футбол республике нужен. Команда нуждалась в дополнительной мотивации после 0:6 от «Зенита» в прошлом туре. А «Ротор» уже вторую неделю тренируется на карантине – футболисты закрыты на базе без возможности уехать по домам. Потихоньку возвращаются к занятиям переболевшие коронавирусом игроки. Однако проблемы со здоровьем в «Роторе» продолжаются. Накануне встречи приболел главный тренер Александр Хацкевич, у которого поднялось давление и появились подозрения на гипертонический криз. Белорусский специалист остался в Волгограде, а на матч с «Уфой» сине-голубых вывел старший тренер Максим Шацких.

В начале матча инициативой завладели футболисты «Уфы». Они старались что-то соорудить у чужих ворот. Но по-настоящему напрячь Чондрича они не могли. В основном хозяева забегали в офсайды – 5 раз за первый тайм. «Ротор», приспособившись к сопернику и искусственному полю стадионе «Нефтяник», осмелился и тоже пошел вперед. Но без моментов. Было много борьбы, фолов и 5 желтых карточек на двоих за тайм. На 28-й минуте вмешалась система видеопомощи арбитра. В штрафной «Ротору» мяч по мнению игроков «Уфы» попал в руку Кверквелии. Повторы показали, что защитник сине-голубых в падении сыграл головой. В итоге 45 минут игры завершились со счетом 0:0.

ВТОРОЙ ТАЙМ

Вторая половина встречи мало чем отличалась от первой. Большое число нарушений правил, карточек. Хорошо, что не дошло дело до удалений. Чаще мячом владели уфимцы. Но что касается опасных моментов, то их было минимум. У хозяев можно вспомнить удар Фламариона из-за пределов штрафной – мяч пролетел в сантиметрах от ворот. В ответной атаке Жамалетдинов бил с восьми метров до цели, но нападающий угодил в сетку владений Чондрича с внешней стороны. А уже в компенсированное время Агаларов замыкал подачу Данченко со штрафного, мяч полетел в створ. Спас сине-голубых Чондрич. Не веселая игра без какой-либо фантазии со стороны обеих коллективов. Много борьбы и 12 желтых карточек на двоих, 5 у волгоградцев. А счет 0:0 закономерен. «Уфа» и «Ротор» остаются на 15-м и 16-м местах соответственно в турнирной таблице.

Следующий тур РПЛ пройдет после игр сборных. Расписание матчей 11-го тура пока не определено. Известно, что он состоится 17-18 октября. «Ротор» в Волгограде примет «Тамбов». «Уфа» в Москве сыграет с «Локомотивом».