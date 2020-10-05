Из дома не выходить: Ротору дали выходные

Фото: СК "Ротор"

В Российской премьер-лиге наступила пауза из-за игр сборных в Лиге наций и отборочном цикле ЕВРО-2021. Из игроков «Ротора» в сборную уехал только один футболист – Соломон Кверквелия отправился помогать команде Грузии. А остальные игроки сине-голубых получили долгожданные выходные. С 22 сентября подопечные Александра Хацкевича были закрыты в гостинице «Олимпия», где они жили и тренировались. Выезжала за пределы комплекса команда только на матчи. Такие меры были приняты, чтобы в коллективе не случилось второй вспышки коронавируса. Вернувшись из Уфы, где «Ротор» сыграл вничью с одноименным клубом, волгоградцам были даны несколько выходных, которые они смогут провести вместе с семьями. Однако игроки получили твердое указание: провести дни отдыха у себя дома и воздержаться от передвижения по городу, рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе «Ротора».

К тренировкам команда вернется 7 октября, чтобы начать подготовку к следующей части сезона. Впереди в РПЛ 11-й тур. Пока нет точного расписания игр. Известно, что тур пройдет 17-18 октября, а «Ротор» на «Волгоград Арене» примет «Тамбов».