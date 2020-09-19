Еще 41 житель Волгограда заразился коронавирусом

Масочный режим и ограничения по коронавирусу в регионе продлили как минимум до 4 октября. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Снова среди 96 заразившихся коронавирусом за последние сутки волгоградцев 9 детей школьного возраста, значит, на карантин отправятся новые классы и группы колледжей. Большая часть заболевших, что логично, приходится на областной центр. В Волгограде на сегодня зафиксирован 41 случай ковида. На втором месте снова с рекордным приростом Среднеахтубинский район – плюс 15 заразившихся. В Волжском всего шесть новых случаев, зато в Камышине не только семь ковид положительных, но и новая смерть. Также шесть пациентов внес в списки Жирновский район. Всего же на 19 сентября 2020 года коронавирус получил распространение в 17 городах и районах Волгоградской области.

Распределение заболевших коронавирусом по городам и районам Волгоградской области. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Как сообщили «КП-Волгоград» в оперштабе, сразу в четырех районах регионах на сегодня списки ковидных пациентов пополнили по три человека. Среди них Старополтавский, Светлоярский и Городищенский, а также Котовский район, который в последнее время отмечается регулярным приростом. Два случая на 19 сентября в Ленинском районе.

В остальных семи районах по одному заразившемуся. В их числе лидеры по общему числу заболевших Михайловка, Николаевский, Котельниковский и Палласовский районы, где уже около трехсот - четырех сотен случаев коронавируса. А также Калачевский, Еланский и Клетский районы региона. Более 500 заразившихся и в Городищенском районе.

В Волгограде число коронавирусных больных приближается к шести тысячам человек. На втором месте Волжский – почти полторы тысячи случаев, на третьем Камышин – 871 случай. Выбился в четверку лидеров, опередив Михайловку и став исключением среди больших городов Среднеахтубинский район, где на сегодня 625 ковидных пациентов.