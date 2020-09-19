Скорую вызвали соседи: от ковида умер 75-летний мужчина из Камышина

Мужчина сгорел за несколько дней. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Камышинском районе официально зарегистрировали уже шестую смерть пациента с коронавирусом. Очередной жертвой коварной инфекции стал 75-летний житель Камышина. Оперштаб сообщил подробности летального случая. Заболев, пожилой мужчина не обращался к врачам. Скорую ему вызвали обеспокоенные соседи, а в больнице он попал сразу в реанимацию. Спасти его врачам не удалось.

- Примерную дату заболевания и возможный способ заражения коронавирусной инфекцией установить невозможно, - отмечают в оперативном штабе региона.

Медики несколько дней боролись за жизнь пациента. Но он уже поступил в больницу в крайне тяжелом состоянии. Посмертный анализ показал, что смерть наступила в результате ковида на фоне хронических заболеваний и осложнений.

Это не последняя смерть от коронавируса в Камышине. В августе скончались глава района Владимир Ерофеев и его супруга. Их еще нет в статистике.

Всего в регионе уже почти 14 тысяч заразившихся ковидом, каждый день список пополняют около сотни человек.