Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 19 сентября: снова смерть и 96 заболевших

У большей половины заболевших на сегодня пневмония. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Волгоградская область постепенно опустилась на 17-е место в стране среди регионов, где за последние сутки больше всего заразившихся коронавирусом. Но причина не в том, что болеть волгоградцы стали меньше. Просто соседние регионы прирастают ковидом более более рекордными темпами. Так, в Волгограде и области за день плюс 96 заболевших коронавирусом, в Воронежской области – плюс 151 случай, в Ростовской – плюс 180, что даже больше, чем в Московской области. В целом же количество инфицированных волгоградцев за пять месяцев уже завтра преодолеет очередную моральную планку. Подхватили заразу на сегодня 13 тысяч 965 жителей региона. Не перестает расти и число летальных исходов от ковида и его осложнений. Эксперты подтвердили еще одну смерть пациента с коронавирусом - 75-летнего мужчины из Камышина. Всего жертвами инфекции стали уже 130 человек. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области к 19 сентября 2020 года.

Статистика. Яндекс

Среди заразившихся коронавирусом волгоградцев девять детей школьного возраста, значит, на карантин отправятся новые классы и группы. В Волгограде на сегодня + 41 случай ковида, снова с рекордным приростом Среднеахтубинский район (подробности).

Распределение заболевших коронавирусом по городам и районам Волгоградской области. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Как сообщили «КП-Волгоград» в ИЦК, еще сотня волгоградцев за последние сутки накануне выходных покинули ковидные госпитали. Процент выздоровевших продолжает потихоньку расти и на сегодня составляет уже почти 89%.

Но в ковидных стационарах еще около трех тысяч человек - 2827 взрослых и сто детей - борются с коронавирусом и пневмонией. Лечатся на дому всего около сотни человек. Зато карантинщиков в регионе уже больше шести тысяч человек.

Тем временем, в регионе в очередной раз продлили карантинные ограничения по коронавирусу, пенсионеры старше 65 лет должны сидеть дома до 4 октября. Зато откроют многие магазины, читальные залы и дети смогут пойти в кружки.