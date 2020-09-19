Антон Пискунов покидает «Ротор»

Антон Пискунов. Фото: СК "Ротор"

Защитник и вице-капитан Антон Пискунов все же покидает «Ротор». Сначала тренер отправил его в ссылку в молодежку, а затем клуб решил расстаться с ним полюбовно.

-Трудовое соглашение с защитником досрочно расторгнуто по взаимному соглашению сторон, - сообщили «КП-Волгоград» в СК «Ротор». - Мы благодарим игрока за самоотверженность, профессионализм и яркие эмоции!

- У людей в Волгограде футбол в крови. Я полюбил этот город и могу сказать с уверенностью, что эти три года были лучшими в моей жизни, - обратился Антон с прощальным словом к болельщикам. - Я горжусь, что надевал майку великого клуба и что мне довелось выводить команду с капитанской повязкой в премьер-лиге. Чувствую, что отдал не все, что могу дать. Не хочу прощаться, говорю до свидания.

Напомним, в «Ротор» Антон Пискунов пришел летом 2017 года. В составе сине-голубых он сыграл 70 матчей и забил три гола. Вместе с «Ротором» прошел путь от ФНЛ до РПЛ, но в итоге оказался не у дел. Хотя на матчи с «Динамо» и «Ахматом» в начале сезона Пискунов выходил с капитанской повязкой, в стартовом составе на матче со «Спартаком» волгоградцы его уже не увидели. Последнее время Пискунов тренировался с молодежкой «Ротора». Такая же история произошла и с еще одним любимцем болельщиков Мухаммадом Султоновым.

Клубу и тренеру нужен результат, так что сине-голубые продолжают перетряхивать состав. Однако в ближайшие дни «Ротор» ждет техническое поражение сразу в нескольких матчах. Половина игроков основного состава заразилась коронавирусом. Команда ушла на карантин.