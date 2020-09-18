Наш приоритет – здоровье футболистов: Ротор не полетит в Ростов-на-Дону

Фото: СК "Ротор"

«Ротор» официально подтвердил, что матч 8-го тура Российской премьер-лиги с «Ростовом» не состоится. Руководство клуба приняло это решение в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе «Ротора». Напомним, матч между «Ростовом» и волгоградской командой должен был пройти 19 сентября на поле желто-синих. Но из-за большого числа заболевших коронавирусом в стане сине-голубых игра отменена. По всей видимости, волгоградской команде будет присуждено техническое поражение, как и в матче с «Краснодаром». Отмену поединка 8-го тура подтвердили и в РПЛ.

- Нашим приоритетом является здоровье наших футболистов и игроков соперника, - отметили в пресс-службе «Роторе». - Все сотрудники клуба продолжают регулярно сдавать тесты на наличие коронавирусной инфекции.

У тех игроков, у кого выявлен коронавирус, болезнь протекает в легкой форме. Все лечатся в домашних условиях, госпитализация никому не потребовалась. Здоровые футболисты и персонал клуба в обязательном порядке также должны соблюдать самоизоляцию.

В «Роторе» с нетерпением ждут продолжения борьбы в Российской премьер-лиге. Пока неизвестна судьба матча «Ротора» в Кубке России со ставропольским «Динамо». Встреча запланирована на 23 сентября на стадионе соперников волгоградцев. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе «Ротора», решение по игре ожидается сегодня, 18 сентября.

Положительные тесты на COVID-19 в «Роторе» подтвердили болезнь у Ильи Жигулева, Александра Довбни, Азата Байрыева, Камиля Муллина, Беки Микелтадзе, Николая Кипиани, Александра Саплинова, Данилы Степанова, Олега Кожемякина, Зурико Давиташвили, Никиты Репина. Также заболели тренер вратарей Виталий Варивончик, массажист Игорь Дугинец, специалист по реабилитации Денис Никулин