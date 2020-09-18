Ограничения по коронавирусу в Волгограде: что изменится с 20 сентября

С 20 сентября смогут открыться все небольшие магазины, расположенные в торговых центрах. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 18 сентября, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подписал изменения, которые внесли в постановление, ограничивающее работу всех и вся в период пандемии из-за коронавируса. Изменений, на самом деле немного. В частности, с 20 сентября 2020-го в Волгограде и области бизнесменам разрешили открыть все маленькие магазинчики, где продают непродовольственные товары первой необходимости (площадью менее 400 квадратных метров). До настоящего момента могли работать только те, у кого в магазин с отдельным входом.

Кроме того, с 20 сентября в регионе разрешили открыть все читальные залы в муниципальных и государственных библиотеках (при условии, конечно же, соблюдения дистанции между читателями и всех мер безопасности).

Еще один новый пункт в постановлении: с понедельника смогут вновь заработать все творческие кружки, которые располагаются в центрах досуга (ДК, ДЮЦах).

Напомним также, что власти пошли на уступки и разрешили открыть кинозалы. Правда, только уличные, которые демонстрируют кино под открытым небом.

С 20 сентября по 4 октября продлили режим самоизоляции для людей старше 65 лет.