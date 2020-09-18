В Волгограде разрешили открыть кинозалы, но под открытым небом

Кинотеатры переходят в другой формат работы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Как ни просили волгоградцы вернуть им возможность вновь смотреть фильмы на большом экране (даже составляли петиции и писали коллективные обращения), кинотеатры Волгограда и области останутся закрытыми. Но на небольшие уступки власти все же пошли: с сегодняшнего дня, 18 сентября 2020-го, в регионе разрешили работу кинозалов и кинотеатров под открытым небом. Этот пункт добавили в известное всем постановление губернатора Волгоградской области №179, где расписаны все ограничения, действующие в регионе на время пандемии из-за коронавируса.

Так что волгоградцы все-таки смогут посмотреть новые кинопремьеры, но немного в другом формате. Вместо кресел в зданиях кинотеатров - пуфики на траве или скамейка в парке. Зато в окружении дружной компании (естественно, с соблюдением всех мер безопасности).

И уже в эти выходные – 19 и 20 сентября – в Волгограде пройдет первый киносеанс со зрителями: на площади перед музеем «Россия. Моя история» будут демонстрировать лучшие короткометражки прошедшего года. С расписанием сеансов уличного кино можно ознакомиться здесь.