Пожилым волгоградцам до 4 октября продлили режим самоизоляции

Старикам рекомендовали по-прежнему без лишней надобности не выходить из дома. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Слухи о том, что с 20 сентября в Волгоградской области вернут жесткие ограничения из-за коронавируса, к счастью, не подтвердились. Сегодня, 18 сентября 2020 года губернатор Волгоградской области подписал изменения в постановление №179, по которому режим самоизоляции продлили до 4 октября только для волгоградцев старше 65 лет. Им рекомендовано лишний раз не выходить из дома.

Впрочем, все остальные ограничения, которые действовали в Волгоградской области до настоящего момента, будут пока действовать и далее.

Все также волгоградцам рекомендовано ограничить поездки на отдых и в другие регионы, а всем приезжим из-за рубежа надо будет соблюдать 14-дневный карантин. По-прежнему под запретом остаются все массовые мероприятия, в том числе и свадебные торжества. Заведения общепита продолжат работу в ограниченном режиме с соблюдением дистанции между посетителями.

Ну и масочный режим, как вы понимаете, никто не отменил. Так что без маски вам не пустят ни в общественный транспорт, ни в магазин.