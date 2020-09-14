Волгоград, Волжский и Камышин вновь бьют рекорды по коронавирусу

Среди заболевших сразу 18 школьников. Фото: Иван МАКЕЕВ

Среди заболевших коронавирусом волгоградцев за последние сутки сразу 18 школьников, а, значит, еще больше десяти классов перейдут на дистанционное обучение. На 14 сентября 2020 года заразившиеся коронавирусом распределены между 17 городами и районами Волгоградской области. В лидерах по приросту инфицированных снова Волгоград – плюс 37 человек, включая несколько футболистов и сотрудников «Ротора». В Волжском зафиксировали 10 новых случаев, в Камышине – восемь. Но обогнал крупные города Среднеахтубинский район. Из 98 новых ковидных пациентов в регионе на него приходится сразу 14 человек.

Как сообщили «КП-Волгоград» в оперштабе, по четыре заразившихся ковидом на сегодня в Котовском и Светлоярском районах. По три пациента внесли в списки Михайловка, Фролово и Жирновский район области. Прибавка в два заболевших в Городищенском, Калачевском, Палласовском и Ольховском. Еще в четырех районах по одному заболевшему коронавирусом. Среди них Николаевский и Быковский, Алексеевский и Серафимовичский.

География распространения коронавируса в городах и районах Волгоградской области. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Среди новых заразившихся два грудничка и пять малышей, а также сразу 20 пенсионеров старше 65 лет, которые входят в группу риска.

В Волгограде общее число заболевших уже приближается к шести тысячам, в Волжском – к полутора тысячам. Солидным приростом отметился Камышин, где уже более восьмисот заразившихся. Еще восемь районов области в разы опередили соседей.