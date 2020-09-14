Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 14 сентября: плюс 98 заболевших

Под коронавирус начинают готовить новые больницы. Фото: Иван МАКЕЕВ

Волгоградская область по-прежнему в лидерах по числу заболевших коронавирусом в стране. По ежедневному приросту – на 14-м месте среди регионов России. Накануне отменили матч «Ротора» с «Краснодаром», который должен был пройти на «Волгоград Арене». У сине-голубых сразу десять игроков основного состава подхватили ковид. В целом же за последние сутки подтвердили диагноз 98 жителям Волгограда и области. Всего в регионе на сегодня 13 тысяч 473 заразившихся коронавирусом. Новых летальных исходов на сегодня нет - впервые за долгое время. Коварный ковид унес жизни уже 125 волгоградцев. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области к 14 сентября 2020 года.

Статистика по коронавирусу. Яндекс.

Все больше классов в отдельных школах закрывают на карантин по коронавирусу. Только накануне подхватили инфекцию пять школьников. Даже, если в классе заболел один ученик, все остальные переходят на дистанционное обучение.

Есть и хорошие новости. Несмотря на выходной день, покинули ковидные госпитали в Волгограде и области еще 11 пациентов. Как сообщили «КП-Волгоград» в ИЦК, вылечились от коронавируса и выписались на сегодня уже более 11,6 тысячи жителей региона.

Но в инфекционных больницах количество пациентов по-прежнему растет. В стационарах на сегодня 2842 взрослых и 84 ребенка. Подтвержден диагноз коронавирус чуть больше, чем у половины. Остальные лежат с пневмонией, немало из них в тяжелом состоянии. А вот тех, кто переносит ковид легко и лечится дома, на сегодня совсем не много. Тем временем власти региона начинают готовить под коронавирус новые больницы.