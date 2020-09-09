От ковида скончались еще двое волгоградцев

Смертность в Волгограде растет не только от ковида. Фото: Иван МАКЕЕВ

Число летальных случаев среди заболевших коронавирусом жителей Волгоградской области выросло до 120. Еще две смерти оперштаб подтвердил сегодня. Очередными жертвами ковида стали 56-летняя волгоградка и 59-летний мужчина из Среднеахтубинского района. У обоих помимо COVID-19 с двусторонней пневмонией были проблемы с сердцем.

Как сообщили «КП-Волгоград» в оперштабе, волгоградка подцепила коронавирус от близких. В 12-ю больницу на Красном ее привезли уже в тяжелом состоянии. Спасти врачи ее уже не смогли, отказали почки. А среднеахтубинец вызвал скорую, как только почувствовал первые признаки недомогания. Сначала его положили в местную ЦРБ, затем перевезли в перепрофилированную под ковид 3-ю больницу Волжского, где он в итоге и умер. В этом случае врачи также оказались бессильны.

В Волгограде это уже 52-й летальный исход, в Среднеахтубинском районе – вторая смерть. В лидерах по смертности в Волгоградской области на сегодня также Волжский (9 умерших), Михайловка (7), Котельниковский (6) и Иловлинский (5) районы. При этом в регионе растет смертность не только от ковида.