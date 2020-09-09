Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 9 сентября: две смерти и 92 заболевших

В больницах все больше пациентов с ковидом. Фото: Артем КИЛЬКИН

Уже завтра число заразившихся коронавирусом в Волгоградской области преодолеет очередной моральный рубеж в 13 тысяч человек. Пока же в регионе 12 тысяч 993 заболевших. После нескольких дней, когда количество ковид положительных было больше сотни, за последние сутки подтвердили диагноз у 92 жителей области. Зато число летальных исходов растет стабильно. Снова за день официально подтвердили две смерти. Коронавирус и его осложнения унесли жизни уже 120 волгоградцев. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области к 9 сентября 2020 года.

Данные ИЦК

А вот данные оперштаба по числу выздоровевших пациентов с ковидом снова кардинально отличаются от тех цифр, которые учитываются в федеральном информационном центре. Как сообщили «КП-Волгоград» в ИЦК, выписали из коронавирусных госпиталей за прошедшие сутки сразу 629 человек. В регионе же учли в разы меньше закрытых больничных листов. В любом случае вылечившихся уже больше 10 тысяч.

В целом ситуация с ковидом в Волгограде и области остается стабильно напряженной. На карантине сидят более 4600 человек. В больницах с коронавирусом и пневмонией порядка 2,8 тысячи волгоградцев - 2707 взрослых и 62 ребенка. Зато тех, кто лечится на дому, стало куда меньше.