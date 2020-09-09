Рост смертности в Волгоградской области вызвал не коронавирус

Поликлиники вернулись к диспансеризации Фото: Олег УКЛАДОВ

В Волгоградской области поликлиники возобновили плановый прием жителей. Диспансеризация была отменена с начала пандемии коронавируса. Месяцы медучреждения были полупустыми. Но теперь пациенты снова смогут проходить медосмотры. Всему виной рост смертности, который фиксируется по всей России. И Волгоградская область не исключение. Причем люди умирают не от коронавируса. К сожалению, существует множество болезней, которые без своевременного вмешательства медиков приводят к смертям. В этой связи главный внештатный специалист общей врачебной практики, главный врач Поликлиники №4 Ольга Молчанова на брифинге оперативного штаба рассказала о необходимости возвращения диспансеризации населения.

- Правительство Российской Федерации и наш оперативный штаб пришли к решению, что нужно возобновлять профилактическое направление, поскольку смертность в стране увеличивается не за счет ковидных случаев, а за счет основных хронических неинфекционных заболеваний, - отметила Ольга Мочланова.

В первую очередь, возобновился национальный календарь прививок. В Волгоградской области уже идет вакцинация против гриппа. За первую неделю специалисты отмечают активность волгоградцев к прививочной кампании. Что касается приема врачей разного профиля в поликлиниках, то он ведется с соблюдением всех санитарно-противоэпидемических требований. Попасть в кабинет врача волгоградцы смогут только после предварительной записи через сайт Госуслуги или по телефону.