Волгоградцев снова приглашают на профосмотры и диспансеризацию

Приглашение на диспансеризацию вам пришлет страховая компания. Фото: Олег УКЛАДОВ

Волгоградская область учится жить в новых условиях – не за забором от коронавируса, а на дистанции с ним. Поэтому ограничения постепенно снимают, прописывая жесткие условия. Вот сегодня в облздраве объявили, что в волгоградские больницы возвращаются профосмотры и диспансеризация. Но с несколькими «но».

- Диспансеризацию волгоградцы смогут пройти только по предварительной записи. Записаться можно либо через сайт Госуслуг, либо по телефону. За день до назначенного времени человеку перезвонят сотрудники поликлиники и зададут несколько вопросов, которые помогут выявить есть ли риск заражения коронавирусом или нет, - поясняют в облздраве.

Что касается медицинских и профосмотров, то они будут осуществляться только по приглашениям. Оповещения будут приходить от страховой компании (которая выдавала полис ОМС человеку).

- Для увеличения охвата населения профосмотры, как первого (выявление хронических заболеваний), так и второго этапов (дообследование) будут проходить в вечернее время (в рабочие дни) и даже по субботам, - уточняют в комитете здравоохранения.

Что касается людей старше 65-ти, людей из групп риска, которые страдают бронхолегочными, сердечно-сосудистыми и эндокринными заболеваниями и для которых еще действуют режим самоизоляции, то для них медосмотры возобновят только после снятия всех ограничений.

- Сейчас этим людям вся медпомощь оказывается на дому, - добавляют в облздраве.