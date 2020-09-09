25 волгоградцев с ковидом умерли в июле

Среди умерших от коронавируса волгоградцев и молодежь, и старики. Фото: Иван МАКЕЕВ

Росстат опубликовал данные по смертности от коронавируса в июле 2020 года. В официальную статистику попали лишь 25 жителей Волгоградской области. При этом, проанализировав летальные случаи, признали ковид основной причиной смерти лишь у четверых из них. У пятерых человек вирус в короне оказал значительное влияние на развитие смертельных осложнений, у остальных инфекция не была фатальным фактором.

При этом в регионе возобновили диспансеризацию из-за резкого роста смертности. За 7 семь месяцев 2020 года умерли 20 тысяч 463 волгоградца – на 836 человек больше, чем за тот же период прошлого года. Население Волгоградской области сократилось на 7,5 тысячи человек, ведь родилось в этом году всего 11 тысяч малышей – на 1043 меньше. При этом только в июле 2020-го рождаемость сократилась на 225 человек, а число умерших выросло на 32,4% или 873 человека по сравнению с июлем 2019-го. И коронавирус тут почти ни при чем. Если верить статистике.

Всего в Волгограде и области на сегодня почти 13 тысяч заразившихся ковидом, 120 умерших и 11 тысяч выздоровевших. Но в больницах все больше пациентов с тяжелыми формами коронавирусной инфекции.