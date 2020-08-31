Передали в прокуратуру: в Волгограде расследовали убийство защищавшего прохожую полицейского

Убийца и до этого совершал тяжкие преступления, он провел в тюрьме 12 лет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники волгоградского следкома расследовали убийство полицейского Владимира Тафинцева, которого 23 марта жестоко зарезал 48-летний рецидивист. Дело передали в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, после чего преступник предстанет перед судом.

Напомним, полгода назад старший сержант нес службу КПП здания УЭБиПК в Дзержинском районе Волгограда. К нему подбежала женщина, молившая о помощи. По ее словам, неизвестный преследует ее, угрожает убить и требует отдать золото. Владимир бросился на помощь. Вместе с коллегами он задержал негодяя.

- При проверке документов злоумышленник достал нож и нанес им удар в область грудной клетки полицейского. Ранение оказалось смертельным, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.

Убийца и до этого совершал тяжкие преступления, он провел в тюрьме 12 лет. Очередное преступление совершил под наркотиками. На этот раз подозреваемому придется ответить за «посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» и «разбой, совершенный с применением оружия».