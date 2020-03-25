2020-03-25T12:17:43+03:00
Общество

В Волгограде прощаются с убитым на службе полицейским: «Владимир с женой ждали второго ребенка»

На похороны Владимира Тафинцева пришли сотни людей
Юлия Данильченко
Поделиться:
Сотни людей пришли проститься с полицейским Владимиром Тафинцевым, который спас женщину от вооруженного грабителя ценой собственной жизни.Сотни людей пришли проститься с полицейским Владимиром Тафинцевым, который спас женщину от вооруженного грабителя ценой собственной жизни.Фото: Юлия Данильченко
Изменить размер текста:

Сотни людей пришли проститься с полицейским Владимиром Тафинцевым, который спас женщину от вооруженного грабителя ценой собственной жизни. Близкие, родные и коллеги до сих пор не могут поверить, что 35-летнего старшего сержанта больше нет. Его провожают как героя, со всеми почестями.

Десятки полицейских со всего Волгограда несут цветы к гробу. Безутешные родственники не могут поверить в случившееся. Пришли и друзья детства, и соседи, и даже те, кто мало знал Владимира. В зале прощания не заканчивается вереница людей, приехавших проводить полицейского-героя в его последний путь.

- Мы знали Владимира как доброго, порядочного и ответственного человека. Он всегда готов был прийти на помощь. Его смерть шокировала всех, - едва скрывает слеза Анна, знакомая погибшего.

В Волгограде прощаются с убитым на службе полицейским.

- Я знала Володю с детства, росли на одной улице. Его отец тоже служил в правоохранительных органах. Вот, видимо, пошел по его стопам. Конечно, это страшная трагедия для всей семьи: и для супруги, и для родителей. Но я точно знаю, что Владимир не мог не броситься на помощь той женщине, он по жизни был невероятно отзывчивым и помогал всем без исключения, - рассказала «КП-Волгоград» подруга семьи Елена.

У Владимира Тафинцева осталась молодая жена и полуторагодовалая дочь. Он мечтал достроить для своей любимой семьи дом и переехать за город.

Десятки полицейских со всего Волгограда несут цветы . Фото: Юлия Данильченко

Десятки полицейских со всего Волгограда несут цветы .Фото: Юлия Данильченко

- Мы все очень скорбим, - плачет двоюродная сестра Надежда. – Трудно поверить, очень больно. А ведь он второй раз готовился стать отцом, и тут такое…

Напомним, волгоградского полицейского хладнокровно убил 42-летний рецидивист Андрей Петренко. Около двух часов дня 22 марта он преследовал женщину на улице Землячки. Грабитель требовал золото и достал нож. Волгоградка схватила кирпич, пыталась убежать. Она смогла добраться до КПП режимного объекта ЭБиПК ГУ МВД России по Волгоградской области, где как раз нес службу Владимир. Он бросился за преступником, задержал, а когда проверял документы, рецидивист пырнул его ножом в сердце. Смерть наступила на месте. Оказалось, убийца был под наркотиками. Он задержан, ведется расследование.

Владимира Тафинцева посмертно представят к государственной награде за свершенный подвиг.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Что делать если затопили соседей снизу
Это может случиться с каждым: в самый неожиданный момент звонит телефон и разъяренные соседи сообщают, что вы их топите. Разбираемся, как избежать огромных компенсаций за ущерб и окончательно не испортить отношения с другими жильцами
Новости 24
Власти Волгограда через суд заставили отремонтировать знаменитую водокачку
В Волгоградской области изменился телефон «горячей» линии по коронавирусу
Волгоградская область получит 90 миллионов рублей на создание комфортной среды в малых городах
В Волгограде создан оперативный штаб по коронавирусу
В Волгограде приступили к ремонтам во дворах
На проспекте Жукова в Волгограде делают еще одну остановку
В Волгограде почти два месяца ищут пропавшего мужчину
В Волгу хлынула большая вода: Волжская ГЭС начала весенние сбросы
Под Волгоградом «КамАЗ» подрезал «ВАЗ»: мужчина в больнице
Задержание банды наркосбытчиков в Волгограде попало на видео
В ГИБДД будут принимать волгоградцев только по предварительной записи
Из-за коронавируса волгоградские химзаводы будут больше выпускать белизны и антибактериальных салфеток
В Волгограде семьи с маленькими детьми смогут получать по пять тысяч в месяц
Жители Дзержинского района смогут пройти обследование на онкологию в своей поликлинике
Неизвестные «заминировали» самолет Москва-Волгоград
В Волгограде для ремонта коллектора пришлось построить шахту
В Городище мужчина умер от ботулизма
Волгоградцы могут пожаловаться на завышение цен на «горячую» линию УФАС
Соцработник из Волгограда обманом купила квартиру у пациента психинтерната
В Волгограде гендиректор фирмы и ее мать похитили из бюджета более 300 тысяч рублей
С 1 апреля на волгоградских водоемах открывается навигация
В Волгограде на нижней террасе Набережной делают новые ступени лестницы
Андрей Бочаров о коронавирусе в Волгограде: «Я не хочу никого пугать, но готовимся ко всем вариантам развития»
В Волгограде хотят построить транспортно-пересадочный узел на проспекте Жукова
Под Волгоградом разбился «Понтиак»: пассажир насмерть, водитель – в больнице
Коллеги убитого в Волгограде полицейского почтили его память минутой молчания