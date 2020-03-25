В Волгограде прощаются с убитым на службе полицейским: «Владимир с женой ждали второго ребенка»

Сотни людей пришли проститься с полицейским Владимиром Тафинцевым, который спас женщину от вооруженного грабителя ценой собственной жизни. Близкие, родные и коллеги до сих пор не могут поверить, что 35-летнего старшего сержанта больше нет. Его провожают как героя, со всеми почестями.

Десятки полицейских со всего Волгограда несут цветы к гробу. Безутешные родственники не могут поверить в случившееся. Пришли и друзья детства, и соседи, и даже те, кто мало знал Владимира. В зале прощания не заканчивается вереница людей, приехавших проводить полицейского-героя в его последний путь.

- Мы знали Владимира как доброго, порядочного и ответственного человека. Он всегда готов был прийти на помощь. Его смерть шокировала всех, - едва скрывает слеза Анна, знакомая погибшего.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1440" height="1080" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/768639" frameborder="0"></iframe> В Волгограде прощаются с убитым на службе полицейским.

- Я знала Володю с детства, росли на одной улице. Его отец тоже служил в правоохранительных органах. Вот, видимо, пошел по его стопам. Конечно, это страшная трагедия для всей семьи: и для супруги, и для родителей. Но я точно знаю, что Владимир не мог не броситься на помощь той женщине, он по жизни был невероятно отзывчивым и помогал всем без исключения, - рассказала «КП-Волгоград» подруга семьи Елена.

У Владимира Тафинцева осталась молодая жена и полуторагодовалая дочь. Он мечтал достроить для своей любимой семьи дом и переехать за город.

Десятки полицейских со всего Волгограда несут цветы .Фото: Юлия Данильченко

- Мы все очень скорбим, - плачет двоюродная сестра Надежда. – Трудно поверить, очень больно. А ведь он второй раз готовился стать отцом, и тут такое…

Напомним, волгоградского полицейского хладнокровно убил 42-летний рецидивист Андрей Петренко. Около двух часов дня 22 марта он преследовал женщину на улице Землячки. Грабитель требовал золото и достал нож. Волгоградка схватила кирпич, пыталась убежать. Она смогла добраться до КПП режимного объекта ЭБиПК ГУ МВД России по Волгоградской области, где как раз нес службу Владимир. Он бросился за преступником, задержал, а когда проверял документы, рецидивист пырнул его ножом в сердце. Смерть наступила на месте. Оказалось, убийца был под наркотиками. Он задержан, ведется расследование.

Владимира Тафинцева посмертно представят к государственной награде за свершенный подвиг.