Два ребенка и двое взрослых пострадали в массовом ДТП с фурой в Волгограде

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

За последнюю неделю в Волгограде произошли сразу 2 массовые аварии. 19 августа «ГАЗель» на улице Елецкой помяла 5 машин. Теперь новое ДТП и снова количество побитых автомобилей исчисляется шестью. Об этом стало известно сразу после аварии – автомобилисты жаловались на образовавшуюся пробку. «КП-Волгоград» узнала подробности в ГУ МВД России по Волгоградской области

В 17.30 Кировском районе грузовой автомобиль «Скания», двигаясь по улице 64-й Армии в сторону Советского района, столкнулся с «Рено Логан». И тут началась сцепная реакция. Пострадавшая легковушка французского производителя авто врезалась в «Ладу Калину». Ее, в свою очередь, от удара откинуло в «Фольксваген Поло». Затем пострадали еще два автомобиля - «Шевроле Нива» под управлением 51-летнего жителя Тулы и «Пежо Партнер», за рулем которого был 57-летний гость из Краснодарского края. Помимо большого материального ущерба в массовой аварии не обошлось без травм. Госпитализация потребовалась трем пассажирам «Лады Калины», двое из которых дети четырех и одиннадцати лет. Медики также доставили в больницу 29-летнюю пассажирку «Рено Логан».