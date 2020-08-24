Грузовик смял шесть машин: из-за крупной аварии юг Волгограда встал в шестибалльную пробку

Вечером в час-пик пробки на дорогах Волгограда не редкость, но сегодня, 24 августа, движение на юге города практически застыло. «Я за час проехала на автобусе всего четыре остановки. Ужас просто. Говорят, в Кировском районе сразу несколько аварий». – пишут нам очевидцы событий. Действительно, виной большой пробки на Второй Продольной магистрали стала крупная авария. Произошла на в районе остановки «Горная поляна». Очевидцы сообщают, что там опять фура смяла шесть легковушек.

«Две машины всмятку. Остальные несильно задеты. Судя по тому, что к месту ДТП помчалась «скорая» помощь, там не обошлось без пострадавших», - добавляют свидетели массовой аварии.

Одновременно произошло ДТП в районе «Авангарда». Говорят, там под колеса попал пожилой мужчина. Подробности и обстоятельства ДТП выясняются.

А пока советуем волгоградцам по возможности объезжать данный участок дороги – пробки, судя по Яндекс.Карте, в Кировском районе уже достигли шести баллов.