В Волгограде ГАЗель с дынями протаранила пять машин: пострадал ребенок

Грузовик ехал из Астрахани в Самару, вез были, так что груженый был под завязку. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Вечером 19 августа на второй продольной магистрали в Волгограде образовалась огромная пробка. Виной всему большая авария, которая произошла на пересечении улицы Елецкой и Череповецкой: там «ГАЗель» протаранила сразу пять машин. Есть пострадавшие.

Момент аварии зафиксировала камера наблюдения, которая установлена на перекрестке. На нем видно, как «ГАЗель» мчится со стороны Советского района в центр Волгограда и вдруг перед остановившимися на «красный» сигнал светофора машинами водитель резко выруливает на встречную полосу. Вероятнее всего у грузовика отказали тормоза, потому что он, не сбавляя скорости, вылетел на перекресток, сбил «Рено Дастер», а затем врезался в колонну легковушек. В «паровозик» попали еще четыре машины, только тогда «ГАЗель» остановилась.

На данный момент известно, что грузовик направлялся из Астрахани через Волгоград в Самару, вез туда астраханские дыни.

По предварительной информации пострадал ребенок, который находился в «Рено Дастер». Информация о других возможных пострадавших уточняется. Инспекторы ГИБДД еще работают на месте аварии. По факту ДТП уже организована проверка, устанавливаются обстоятельства случившегося, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе регионального Главка.

Тем временем, на второй продольной образовалась шестибальная пробка.