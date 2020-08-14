Волгоградцам предложат на выбор несколько проектов реконструкции площади Павших Борцов

Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области

Близится день города. В этом году Волгограду исполнится 431 год. Праздник он отметит открытием нового парка. На завершающей стадии работы по возведению зоны для досуга и отдыха у храма Александра Невского. В пятницу, 14 августа, здесь протестировали работу построенного сухого пешеходного фонтана. С ходом благоустройства парка ознакомился глава Волгоградской области Андрей Бочаров. Он поручил подрядчику – компании «Приволжтрансстрой» - закончить основные строительно-монтажные работы ко Дню города.

К другим работам по обновлению центра Волгограда только предстоит приступить. Андрей Бочаров отметил, что следующим этапом станет развитие площади Павших борцов и реконструкции Аллеи Героев. Эта тема уже давно волнует волгоградцев: отсюда уже обещали убрать парковку, памятник Александру Невскому, сделать саму площадь и улицу Мира пешеходной зоной. Но губернатор пояснил, что решения еще нет. И новой концепции тоже. При подготовке проектов будут учитываться мнения волгоградцев. Специалисты подготовят несколько вариантов, из которых предстоит выбрать один. Пока же без всякого согласования с жителями здесь разрушили историческую гранитную трибуну.

Ожидается, что окончательное решение по вопросу обновления площади Павших борцов и Аллеи Героев будет принято в течение года. Обсуждение проектов обещают провести с участием экспертов и общественности.