В Волгограде протестировали фонтан у храма Александра Невского

Фонтан к работе готов Фото: Эдуард Пальгунов

Пока гидротехническое сооружение не сможет в полном объеме радовать жителей и гостей Волгограда. Парковая зона возле строящегося храма еще возводится. Подрядная организация доводит все до ума. Работы вышли на финишную прямую. Рабочие завершают монтаж лавочек и амфитеатра, укладывают рулонный газон и тротуарную плитку.

Территория вокруг храма благоустраивается Фото: Эдуард Пальгунов

Строители уверяют, что в конце августа – начале сентября парк будет готов.

Работа кипит Фото: Эдуард Пальгунов

А одна из его частей – сухой пешеходный фонтан – уже готов. Его начали возводить в марте. Водную картину будут создавать 12 струй. Они будут бить на высоту до 1,5 метров. В вечернее время красок фонтану придаст подсветка из красного, синего, зеленого и белого цветов. Работу сооружения специалисты проверили ранним утром пятницы.

Совсем скоро фонтан начнет свою работу Фото: Эдуард Пальгунов

Фонтан будет работать в 12 режимах, все сценарии заложены в специальный пульт управления. С помощью него будет координироваться работа водного объекта.

При этом пульт позволит менять режимы работы фонтана, а также создавать новые фигуры из потоков воды.

С помощью пульта управления фонтантом ему можно задавать новые режимы Фото: Эдуард Пальгунов

Пешеходные фонтаны в жаркую погоду притягивают маленьких девчонок и мальчишек. Хотя директор подрядной организации Виталий Юсов отмечает, фонтаны не предназначены для купания. Однако в том, что между струями бегают дети, страшного ничего не видит. Все меры безопасности по энергоснабжению соблюдены.

Заработает фонтан у собора Александра Невского только с открытием парка.