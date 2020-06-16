На месте гранитных трибун на площади Павших Борцов уложат плитку за 93 миллиона
«В Волгограде сегодня произошло совершенно бессмысленное уничтожение трибун на площади Павших борцов. Строящемуся собору трибуны совершенно не мешали. Какое-то нелепое, бесцельное уничтожение истории. Очень жаль», - написал в своем Facebook волгоградец Роман Шкода.
Речь о ступенях гранитной трибуны, которые демонтировали 15 июня. Многие волгоградцы не смогли пройти мимо этого события, ведь несколько десятилетий площадь Павших Борцов для горожан была центром самых важных мероприятий, в том числе военного парада. Кстати, на фоне сноса трибун рабочие собирают временное сооружение для небольшого числа гостей парада, который состоится здесь 24 июня.
На площади Павших Борцов устанавливают временную трибуну.Фото: Екатерина СИМОХИНА
ВМЕСТО ТРИБУН – ЛАВОЧКИ И ФОНАРИ
- Для чего сносить трибуну, она разве кому-то мешала? Это ведь историческая достопримечательность! Мы несколько поколений живем в центре Волгограда, привыкли ходить на торжественные мероприятия, а теперь все меняется. И куда вывозят гранит? – возмутился волгоградец Владимир.
В мэрии успокоили: гранит не растащат на дачи, как предположили многие, кто наблюдал за сносом конструкций. Он будет хранится на базе МБУ «Волгоградзеленхоз» - заказчика, который, собственно, объявил конкурс на благоустройство территории на месте бывших трибун. Правда, как потом используют материал и используют ли вообще - неизвестно. Да и проследить за судьбой гранита тоже невозможно.
Перед парадом даже деревья приводят в порядок.Фото: Екатерина СИМОХИНА
Да, людям придется смириться с фактом, что площадь Павших Борцов перестанет быть центром масштабных торжеств и народных гуляний – для этого обустроили набережную.
Что же появится на месте трибун? Согласно документации, контракт предполагает благоустройство на улице Мира, а именно территории, которая прилегает к строящемуся Собору Святого Александра Невского в границах улиц Володарского и Гоголя. Цена работ – 93 миллиона рублей. До 30 ноября 2020 года тут полностью реконструируют бульварную часть, общая площадь которой составит более 6,7 тысяч квадратных метров.
По проекту подрядчик замостит дорожки и тротуары, тут появятся подпорные стенки и лестницы. Для гостей храма и просто гуляющих поставят 43 лавочки и 36 урн. Озеленит пешеходную зону не только газон, но и всевозможные деревья, кустарники, цветы. В документации целый список, в который входят ель, туя, спирея, пузыреплодник, сосна, клен, каштан, дерен, бирючина, роза, лаванда, петуния. Неповторимый антураж придаст ночное освещение, для которого выбрали фонари из чугуна в старинном стиле с современными светодиодами. Появится архитектурная наружная подсветка собора.
Напомним ситуацию с мозаичным панно в пешеходном переходе на улице Мира, которое во время капремонта закрасили серой краской. Только после возмущения со стороны волгоградцев и СМИ исторической мозаике вернули первоначальный вид.
ИСТОЧНИК KP.RU