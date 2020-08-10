Эксперт: Пропан-бутановые заправки - это одновременно и хранилища опасного газа

От заправки мало что осталось после взрывов. Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

Сразу три взрыва произошло в Волгограде на АГЗС 10 августа. Во время жуткого ЧП пострадали 13 человек, в том числе и пожарные, которые оперативно приехали на место тушить тяжелый пожар. Свою задачу спасатели выполнили: не допустили проникновения огня к емкостям для хранения пропан-бутановой смеси. Иначе тогда разрушения были намного масштабней и трагичней.

Эксперт разъяснил, какие газовые заправки могут быть потенциально опасны.

- Пропан-бутан (в Волгограде взорвалась АГЗС, где заправляли именно им)- ред.) – это взрывоопасная смесь, которая хранится на АГЗС в жидком виде, - рассказывает Игорь Брызгалин, руководитель сектора энергосберегающих технологий Волгоградского центра энергоэффективности. - При взаимодействии с воздухом она может стать причиной сильного огня. Такая смесь способна накапливаться в низинах и на поверхности земли. Она хранится в емкостях от 25 до 100 кубов. То есть на заправках не только заправляют, но хранят эту смесь. Метановые АГЗС устроены совсем по-другому. Метан – летучий газ. Он поступает на заправки по трубам – тем же самым, что идет к квартирам волгоградцев. Его сжимают до давления 200 килограммов и очищают. Этот газ практически не взрывается.

Кстати, по госпрограмме машины переводят как раз на метан: это экологичней, безопасней и экономичней.