Семь человек пострадали при взрыве цистерны с газом в Волгограде

На месте ЧП работают экстренные службы. Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

Серия взрывов прогремела днем 10 августа на газовой заправке в районе остановки «Хлебозавод» на севере Волгограда. Взорвалась газовая цистерна, затем все вокруг загорелось. На данный момент известно о семи пострадавших. Один из них в крайне тяжелом состоянии. Его увезли в больницу №25.

- Первая карета скорой помощи прибыла на место ЧП спустя шесть минут после взрыва. На месте работает пять автомобилей скорой помощи, в том числе одна реанимационная бригада. Также привлечено два автомобиля волгоградской неотложки, - сообщили «КП-Волгоград» в облздраве.

Кто именно пострадал при взрыве цистерны с газом, пока не сообщается. Список пострадавших появится позже.

- Пожарные подразделения работают на бронещите и при помощи мупр, остальной личный состав находится на безопасном расстоянии, - сообщает региональное управление МЧС.

Позже стало известно о 12 пострадавших, среди них четверо пожарных и две женщины (подробности).