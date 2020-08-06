В Волгоградской области в детских лагерях персонал массово тестируют на коронавирус

Весь персонал должен сдать мазки на коронавирус.

Ситуация с коронавирусной инфекцией в Волгоградской области продолжает оставаться сложной и опасной. Ежедневно заболевает около 100 человек. Именно поэтому внимание к местам массового пребывания детей особое. Главное – безопасность. Именно поэтому Роспотребнадзор решил еще раз проверить сотрудников детских лагерей, которые должны открыться в августе. Тем более, накануне лагерь «Лазурный» под Иловлей отправили на карантин еще до заезда детей – у работника тест показал коронавирус. Чтобы не допускать инфекцию к детям мазки из рта и носа возьмут у всех - появились соответствующие изменения в постановлении №8086 ведомства . Руководство лагерей должны допустить медиков к персоналу для забора биоматериала. Причем лаборатории проведут анализы вне очереди.

Напомним, в Волгоградской области в этом году состоится лишь одна смена в 19 лагерях.