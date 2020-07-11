2020-07-11T17:46:36+03:00
Общество

Детские лагеря Волгоградской области откроются в августе

Ребята летом смогут отдохнуть в лагере летом 2020 года только в одну смену вместо четырех
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Пока дети работающих родителей предоставлены сами себе.Пока дети работающих родителей предоставлены сами себе.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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Сроки открытия детских летних оздоровительных лагерей комитет образования, науки и молодежной политики предложил отложить еще на две недели не только из-за коронавируса, но и из-за изматывающей и не несущей ничего хорошего здоровью жары, которая стоит в Волгоградской области. Ведь в лагерях все мероприятия разрешили проводить только на открытом воздухе.

- При температуре воздуха выше +28 градусов организовывать их не рекомендуется, — отметила председатель облкомобразования Лариса Савина.

Поэтому в Волгоградской области решили, что летняя смена в лагерях в этом году будет лишь одна и продлится она 21 день. Разумеется, если организованный летний отдых в итоге совсем не отменят.

На сегодня готовятся к приему детей в регионе 32 загородных лагеря и 683 пришкольных. А пока дети остаются предоставлены самим себе и, в лучшем случае, поедут в деревню к бабушке или проведут лето на даче. Режим самоизоляции в Волгоградской области также продлен еще на две недели - до августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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