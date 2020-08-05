Снова рекорд: Волгоград и Волжский прирастают ковидом

5 Авг. 2020 2020-08-05T13:56:01+03:00

Каждый день в регионе около сотни заболевших. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

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Снова из 96 новых заразившихся коронавирусом в Волгоградской области большая часть приходится на два главных города региона. Волгоград и Волжский уже который день бьют рекорды по числу заболевших. В областном центре на сегодня сразу 59 новых случаев, в Волжском – 16. Так же отметился серьезным приростом еще один лидер по ковиду – заболели шесть жителей Среднеахбинского района. Всего же на 5 августа 2020 коронавирус получил распространение в 13 городах и районах Волгоградской области.

По данным оперштаба, пять районов прибавили к спискам ковидных пациентов по два человека: Камышин, Городищенский и Светлоярский, Даниловский и Серафимовичский.

На 5 августа 2020 коронавирус зафиксировали в 13 городах и районах Волгоградской области.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

По одному коронавирусному больному также в пяти районах. Отметились Михайловка, Калачевский и Котельниковский районы, а также Ленинский и Новоаннинский.

Среди новых заболевших снова большинство старше 50-ти лет - таких на 5 августа 47 человек, а вот детей всего трое. При этом оперштаб перестал сообщать, сколько в регионе завозных, контактных и неконтролируемых случаев.

Прирастает Волгоград и статистикой летальных исходов. На сегодня из 67 ковидных смертей 24 приходятся на город-герой. Следом идет Михайловка , где умерли семь человек. Но фактически это данные на начало июня.

ИСТОЧНИК KP.RU