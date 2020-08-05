2020-08-05T12:28:28+03:00
Общество

В Волгограде подтвердили смерть беременной от ковида

40-летней Светланы Урядовой не стало еще 12 июня
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Поделиться:
Светлане было всего 40 лет, она ждала пятого ребенка. Фото: с личной страничка ВКСветлане было всего 40 лет, она ждала пятого ребенка. Фото: с личной страничка ВК
Изменить размер текста:

5 августа оперштаб сообщил еще о двух жертвах коронавируса Волгограде. Одна из них – беременная женщина, которая ждала пятого ребенка. 40-летней Светланы Урядовой не стало еще 12 июня 2020 года. Разница между датой смерти и датой, когда ее официально подтвердили члены экспертной комиссии, составила почти два месяца. Также скончалась от коронавируса 78-летняя волгоградка, которая вызвала скорую помощь только на десятые сутки заболевания. До этого бабушка пыталась лечиться своими силами.

- У пожилой женщины имелись хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, заболевания эндокринной системы, - сообщили «КП-Волгоград» в оперштабе. Умерла она в 12-й больнице.

40-летняя волгоградка заразилась коронавирусом будучи на 26-й неделе беременности, скорее всего, на дне рождения. Помимо Светланы заболели еще шестеро, но у них болезнь прошла легко. А маму четверых детей сначала привезли в первый роддом ТЗР. Там у нее подтвердили коронавирус и забрали в профильный роддом №5. Болезнь прогрессировала быстро. Всего за несколько дней поражение легких достигло 90%. Врачи хотели сохранить ребенка. Но спасти не удалось ни мать, ни малыша.

Всего в Волгоградской области на сегодня по официальным данным умерли уже 67 пациентов с коронавирусом. Из них 24 – в Волгограде.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Снова рекорд: Волгоград и Волжский прирастают ковидом
Народное голосование определило победителей акции «Развивай свой бизнес вместе с Банком УРАЛСИБ»
В Волгограде поймали продавщицу меда, которая обворовывала стариков
В Волгограде подтвердили смерть беременной от ковида
Поверила в инвестиции: волгоградка подарила аферистам больше миллиона рублей
Под Волгоградом на полях поймали 22 узбека-нелегала
В ДТП на юге Волгограда пострадали пять человек
Не берите с рук: в Волгограде аферисты продают липовые билеты на «Ротор»
Главу поселения в Волгоградской области поймали на крупном откате
В Волжском юноша без прав сбил на машине 6-летнего ребенка и сбежал
Нет маркировки, антисанитария: роспотребнадзору 5 раз пожаловались на плохое питание в школах
«Ротор» потратит на стадион «Пищевик» более двух миллионов рублей
В Волгоградской области поймали в 2,5 раза больше взяточников
Пытался изнасиловать двух женщин: следователи Волгограда поймали маньяка
Киоск, квартира и «Газель»: в Волжском за ночь случилось три крупных пожара
Волгоградскому следователю поменяли приговор с условного на реальный за мошенничество
Волгоградка отсудила у стоматолога сто тысяч рублей за плохую пломбу
5 августа отключат свет в шести районах Волгограда
В «Роторе» появился новый полузащитник – Илья Жигулёв
На ремонт волгоградских школ дополнительно потратят полмиллиарда
В Волгоградской области заработает 51 пришкольный лагерь
Волгоградец зарезал сожительницу на глазах ее пятилетней дочери
Новая вспышка коронавируса в Среднеахтубинском районе
На матч «Ротор» - «Зенит» попадут 14 тысяч болельщиков
В Волгоград на ParkSeason Fest-2021 пригласили еще два хедлайнера
Волгоградец под страхом лишения водительских прав стал платить алименты