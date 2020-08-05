В Волгограде подтвердили смерть беременной от ковида

5 Авг. 2020 2020-08-05T12:28:28+03:00

Светлане было всего 40 лет, она ждала пятого ребенка. Фото: с личной страничка ВК

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5 августа оперштаб сообщил еще о двух жертвах коронавируса Волгограде. Одна из них – беременная женщина, которая ждала пятого ребенка. 40-летней Светланы Урядовой не стало еще 12 июня 2020 года. Разница между датой смерти и датой, когда ее официально подтвердили члены экспертной комиссии, составила почти два месяца. Также скончалась от коронавируса 78-летняя волгоградка, которая вызвала скорую помощь только на десятые сутки заболевания. До этого бабушка пыталась лечиться своими силами.

- У пожилой женщины имелись хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, заболевания эндокринной системы, - сообщили «КП-Волгоград» в оперштабе. Умерла она в 12-й больнице.

40-летняя волгоградка заразилась коронавирусом будучи на 26-й неделе беременности, скорее всего, на дне рождения. Помимо Светланы заболели еще шестеро, но у них болезнь прошла легко. А маму четверых детей сначала привезли в первый роддом ТЗР. Там у нее подтвердили коронавирус и забрали в профильный роддом №5. Болезнь прогрессировала быстро. Всего за несколько дней поражение легких достигло 90%. Врачи хотели сохранить ребенка. Но спасти не удалось ни мать, ни малыша.

Всего в Волгоградской области на сегодня по официальным данным умерли уже 67 пациентов с коронавирусом. Из них 24 – в Волгограде.

ИСТОЧНИК KP.RU