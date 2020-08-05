Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 5 августа: две смерти и рост числа заболевших

Снова в Волгоградской области подтвердили два летальных исхода пациентов с коронавирусом - беременной женщины и пенсионерки. Скончались от коварной инфекции, которая поражает все органы и системы организма, уже 67 жителей региона. Еще несколько десятков жертв ковида ждут вердикта экспертной комиссии. Растет и прирост заболевших. На сегодня положительный тест пришел еще на 96 человек. Всего же 9613 волгоградцев заразились ковидом с начала пандемии. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области к 5 августа 2020 года.

Статистика ковида. Яндекс

Волгоград и Волжский уже который день бьют рекорды по числу заболевших. В областном центре сразу 59 новых случаев, в Волжском – 16. Отметились приростом еще 11 городов и районов области (подробности).

На 5 августа 2020 коронавирус зафиксировали в 13 городах и районах Волгоградской области.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Покинули инфекционные госпитали по окончанию лечения за последние сутки чуть меньше пациентов, чем вновь прибывших, - 91 человек. По данным ИЦК. в целом медикам удалось вылечить от коронавируса 5899 жителей Волгоградской области.

В ковидных госпиталях в основном сложные и тяжелые пациенты, у которых уже началась пневмония. На сегодня в больницах 2260 взрослых и 86 детей. Еще более полутора тысяч волгоградцев переносят ковид в легкой форме и лечатся дома под наблюдением медиков. Цифры эти не уменьшаются уже два месяца. Практически не меняется и число карантинщиков, их в регионе на сегодня более 4300.