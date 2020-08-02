«Нам запретили, но мы неофициально откроем аллею»: в Волгограде отмечают день ВДВ
Сегодня, 2 августа, в России отмечают день ВДВ. 2020-ый – особенный год, год 90-летнего юбилея воздушно-десантных войск. Но из-за коронавирусной пандемии торжественные мероприятия, запланированные в том числе в Волгограде, пришлось отменить. Это коснулось и открытия в парке Гагарина аллеи воинов десантников. Его перенесли на неопределенный срок. Однако открытие все равно состоялось, пусть и неофициальное.
Герои праздника поздравляли друг друга и делали фото на память.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
В парке с самого утра собралось несколько сотен человек. Приехали даже из Астрахани. Под песню «Расплескалась синева» голубые береты начали мероприятие.
- Нам запретили, но мы сегодня неофициально откроем нашу аллею, - озвучили свою позицию собравшиеся.
Открытие аллеи все равно состоялось, пусть и неофициальное.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Мероприятие, за которым, кстати, следили полицейские, длилось недолго и без происшествий. Собравшиеся поздравили друг друга с праздником и отправились кататься по городу с флагами, гласящими «Никто кроме нас».
ИСТОЧНИК KP.RU