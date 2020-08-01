В Волгограде отменили празднование Дня ВДВ

1 Авг. 2020 2020-08-01T16:45:42+03:00

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В день 90-летнего юбилея воздушно-десантных войск 2 августа 2020 года в Волгограде планировали в торжественной обстановке поднять флаг ВДВ и открыть в парке Гагарина аллею воинов десантников. Там уже установили арку с девизом голубых беретов, памятные таблички, бюст легендарного командующего ВДВ Василия Маргелова и не менее легендарную боевую машину десанта БМД-1. Но свой праздник волгоградские десантники в этом году все же будут отмечать без официальных церемоний и встреч. Из-за введенных в регионе ограничений по коронавирусу, открытие аллеи ВДВ перенесли на неопределенный срок.

- Новая дата проведения мероприятий будет согласована позже, - сообщили «КП-Волгоград» в ВРО ООИВА «Инвалиды войны».

И все же никакой коронавирус праздник для десантников не отменит. Голубые береты по давней традиции будут разъезжать по городу с флагами с надписью «Никто кроме нас» и гулять в знаковых для них местах. Тем более, что в этом году дата особая, юбилейная.

День ВДВ 2 августа 2020 в Камышине тоже пройдет без привычных мероприятий. Для горожан устроят выставку военной техники на открытом воздухе, все остальные торжества пройдут только для голубых беретов 56-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВДВ на закрытой территории военной части.

ИСТОЧНИК KP.RU