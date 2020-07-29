В парке Гагарина 2 августа откроют аллею ВДВ

У волгоградских десантников теперь появится своё культовое место. Аллею воинов десантников в день 90-летнего юбилея ВДВ 2 августа 2020 года откроют в парке Гагарина Краснооктябрьского района. Новых деревьев здесь пока высаживать не собираются. Символы воздушно-десантных войск установили на вымощенной в прошлом году боковой аллее, идущей от центрального входа в парк к улице Гуртьева. Здесь появилась арка с девизом «Никто кроме нас», флагшток и постамент, на котором установят бюст командующего ВДВ генерала Василия Маргелова. В среду 28 июля на аллее воинов десантников установили боевую машину десанта БМД-1.

БМД привезли на специальном трале. Это лишь корпус. Внутри ничего нет.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Чтобы перенести семитонную машину на место, пригнали мощный кран.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

- Мы хотим увековечить память всех волгоградских десантников, которые погибли, участвуя в локальных конфликтах. Но это не памятник. Аллея - это наша память, наша гордость. Мы хотим, чтобы молодое поколение знало людей, которые совершили подвиг, - подчёркивает один из организаторов, старший сержант ВДВ Владимир Клочков.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/793217" frameborder="0"></iframe> В Волгограде откроют аллею воинов десантников.Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В начале и конце аллеи установили поясняющие таблички.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В начале аллеи деснтников установили арку.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В будущем на аллее десантников хотят установить стенды, на которых перечислят всех воинов, погибших в локальных конфликтах. А пока тяжёлый мощный кран переносит с трала на постамент боевую машину десанта. Он словно перышко поднимает семитонную махину и перемещает ее на площадку рядом с бюстом Маргелова. Раньше это была учебная машина одного из подростковых клубов.

Операция по перемещению заняла несколько минут.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/793230" frameborder="0"></iframe> В парке Гагарина на аллее ВДВ установили БМД-1.Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

- Почему именно БМД? Она кажется воздушной, лёгкой и в то же время маневренная, быстрая. Позволяет экипажу добиваться цели и наводить ужас на врага, - поясняет задумку Руслан Лукьянов, участвовавший в Первой чеченской войне.

Боевую машину десанта установили на входе в парк на пересечении улиц Титова и Гуртьева, прямо посреди пешеходной дорожки.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Общественники надеются, что теперь у десантников появится своё место и новая традиция. Впервые голубые береты соберутся на аллее в юбилейный день 2 августа 2020 года, торжественно открою аллею и поднимут над парком Гагарина флаг ВДВ.

Сам парк пока закрыт и перекопан.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Как будет проходить церемония, пока не решено. Однако все меры коронавирусной безопасности организаторам придется обеспечить. Да и парк Гагарина пока закрыт на замок, все входы заварены решеткой. Здесь идет второй этап реконструкции, так что в целом парк пока похож на большую стройплощадку, а не на место отдыха.