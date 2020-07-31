Два района Волгограда оставят без света 3 августа

31 Июль 2020 2020-07-31T18:19:33+03:00

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Массовые и ежедневные отключения электричества в Волгограде стартовали с начала июня и с тех пор каждый день тысячи человек оставались без света. Причина – плановые ремонты электросетей и оборудования. Продолжатся отключения и в августе 2020 года. После небольшого перерыва на выходные, в понедельник снова останутся без света отдельные кварталы в двух районах Волгограда. В опубликованном ресурсоснабжающей организацией графике отключения электричества на 3 августа 2020 отмечены Советский и Дзержинский районы. Сидеть волгоградцам без кондиционеров и прочей электротехники придется восемь часов – с 9 утра до 17.00.

Как сообщили «КП-Волгоград» в «Россети ЮГ - Волгоград», в Советском районе 3 августа 2020 обесточат жилые дома всего на трех улицах частника: Тормосиновской, дома № 9-21 и 12-24; Логовской, дома № 8, 10/1, 10/2, 12; Алексеевской, дома № 2, 1/5, 1/6, 1/7. Сидеть без света они будут не в первый раз.

Куда больше затронут отключения в первый понедельник августа Дзержинский район. Без света там с 9 до 17 часов останутся жители улицы 8-й Воздушной Армии, дома №9, 11, 15 и 15а; и улиц Новодвинской, дома № 11, 13, 15, 19а; Мусоргского, 13. Также в частном секторе обесточат дома № 6-12 и 13 по улице Мусоргского, улицу Батайская, дома № 5/1 и 5/2; улицу Трехгорная, 4-10 и 3-13; и проспект Жукова - дома №7-21 и 84.

Тем временем, в Волгограде продолжаются и масштабные отключения горячей воды. Кто-то сидит без горяченькой с июля, опубликован и график на август 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU