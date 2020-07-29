Стала известна дата матча Ротор-Зенит

Желающих посмотреть на матч Ротор-Зенит будет много. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Волгоградцы ждали новостей от РПЛ с момента, когда стало известно о выходе команды в премьер-лигу. Когда начнется сезон, где пройдет первый матч, кто будет соперником. Организаторы 28 июля озвучили календарь игр. Волгоградским футболистам на первую игру достался один из самых сильных клубов – Зенит. С одной стороны, тяжело будет играть с титулованными игроками, с другой – родные стены должны хоть как-то помочь. К тому же для волгоградских болельщиков это шанс посмотреть на красивый футбол, вживую увидеть знаменитых футболистов. РПЛ на следующий день уточнил дату и время игр первого тура. Матч Ротор-Зенит состоится 11 августа 2020 года в в 18.00 мск - в 19.00 по волгоградскому времени.

Еще одна игра состоится с клубом «Динамо» на выезде, третий матч волгоградцы проведут с ФК «Ахмат» на территории соперника. Даты этих игр пока не уточняют.

Официально продажа билетов пока не началась. Хотя нашлись мошенники, которые попытались на этом заработать.