2020-07-29T13:29:57+03:00
Общество

Купить билеты на матчи «Ротора» предлагают от 3500 рублей

В клубе предупреждают – это мошенники, продажа билетов на "Ротор" еще не открыта
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Поделиться:
Продажа билетов на матчи Ротора стартует в ближайшие дни.Продажа билетов на матчи Ротора стартует в ближайшие дни.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Изменить размер текста:

РПЛ опубликовала предварительный календарь игр сезона 2020/2021. И вслед за этим в интернете появилось сразу несколько левых сайтов, которые предлагают купить билеты на три домашних матча волгоградского «Ротора» в августе с «Зенитом», «Спартаком» и «Сочи», а также на другие матчи. Цена после сторублевого билета в период ФНЛ кусается – от 3500 рублей. Самые дорогие и вовсе по 15 тысяч. И все же уже несколько десятков болельщиков повелись на заманчивое предложение «Предпродажа билетов!!! Количестве зрителей ограниченно!!! Билеты поступят вам на эл. почту до 6-го августа». В период пандемии коронавируса попасть на стадион смогут далеко не все желающие волгоградские фанаты, которые ждали выхода «Ротора» в РПЛ долгих 16 лет.

Среди "левых" сайтов - rotor-kassa.ru, fcrotor-ticket.ru и другие. В спортивном клубе «Ротор» болельщиков предупреждают – это мошенники и к клубу никакого отношения не имеют. Не покупайте у них билеты, чтобы потом не было мучительно больно.

Это сайт мошенников - предупреждают в СК "Ротор". Скрин сайта rotor-kassa.ru

Это сайт мошенников - предупреждают в СК "Ротор". Скрин сайта rotor-kassa.ru

- Информация о старте продаж билетов и абонементов будет опубликована на официальных страницах клуба в ближайшие дни, - сообщили «КП-Волгоград» в клубе.

Точные даты проведения первых шести матчей объявят в ближайшие дни. Как только они станут известны, купить билеты на домашние матчи «Ротора» можно будет только на одном сайте - vlg.kassir.ru.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Календарь игр Ротора в РФПЛ 2020/2021: начинает против «Зенита»

Первый матч сезона в Премьер-Лиге «Ротор» проведет на стадионе «Волгоград Арена» (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ГИБДД Волгоградской области возглавил Александр Степанов
В Волгограде антимонопольщики уличили три автосалона в лживой рекламе
Купить билеты на матчи «Ротора» предлагают от 3500 рублей
Коммерсант из Волгограда обманул инвалидов, продав средства для реабилитации по интернету
Разгорается вспышка коронавируса в Волжском
Кровати на полтора метра, тотальная дезинфекция и вход со справкой: волгоградский Орленок открывает смену
16 волгоградских выпускников сдали ЕГЭ по химии и обществознанию на 100 баллов
В Камышине автоледи сбила 8-летнего велосипедиста
Волжанин купил иномарку за 50 тысяч, а продал за 1 миллион
В Волгограде за счет экономии отремонтируют еще две улицы
Волгоградские депутаты предлагают оздоровить Дон
Календарь игр Ротора в РФПЛ 2020/2021: начинает против «Зенита»
Под Волгоградом школьница за рулем «Лады» врезалась в ЛЭП: машина сгорела
Отключат свет 29 июля в пяти районах Волгограда
Волгоград, Волжский и Среднеахтубинский район вновь бьют рекорды по заболевшим ковидом
Аферист обманул волгоградцев на 694 миллиона и сел на 10 лет в тюрьму
Губернатор Волгоградской области прокатился на электричке до аэропорта
От коронавируса умерли женщины из Михайловки и Волгограда
Было поражено 25% легких: В Волгограде из ковидного госпиталя выписали 93-летнего ветерана
В Волгограде ветврач пропустил на рынок 6 тонн тухлых цыплят