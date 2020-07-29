Купить билеты на матчи «Ротора» предлагают от 3500 рублей

29 Июль 2020 2020-07-29T13:29:57+03:00

В клубе предупреждают – это мошенники, продажа билетов на "Ротор" еще не открыта

Изменить размер текста: A A

РПЛ опубликовала предварительный календарь игр сезона 2020/2021. И вслед за этим в интернете появилось сразу несколько левых сайтов, которые предлагают купить билеты на три домашних матча волгоградского «Ротора» в августе с «Зенитом», «Спартаком» и «Сочи», а также на другие матчи. Цена после сторублевого билета в период ФНЛ кусается – от 3500 рублей. Самые дорогие и вовсе по 15 тысяч. И все же уже несколько десятков болельщиков повелись на заманчивое предложение «Предпродажа билетов!!! Количестве зрителей ограниченно!!! Билеты поступят вам на эл. почту до 6-го августа». В период пандемии коронавируса попасть на стадион смогут далеко не все желающие волгоградские фанаты, которые ждали выхода «Ротора» в РПЛ долгих 16 лет.

Среди "левых" сайтов - rotor-kassa.ru, fcrotor-ticket.ru и другие. В спортивном клубе «Ротор» болельщиков предупреждают – это мошенники и к клубу никакого отношения не имеют. Не покупайте у них билеты, чтобы потом не было мучительно больно.

Это сайт мошенников - предупреждают в СК "Ротор". Скрин сайта rotor-kassa.ru

- Информация о старте продаж билетов и абонементов будет опубликована на официальных страницах клуба в ближайшие дни, - сообщили «КП-Волгоград» в клубе.

Точные даты проведения первых шести матчей объявят в ближайшие дни. Как только они станут известны, купить билеты на домашние матчи «Ротора» можно будет только на одном сайте - vlg.kassir.ru.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Календарь игр Ротора в РФПЛ 2020/2021: начинает против «Зенита»

Первый матч сезона в Премьер-Лиге «Ротор» проведет на стадионе «Волгоград Арена» (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU