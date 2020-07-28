Календарь игр Ротора в РФПЛ 2020/2021: начинает против «Зенита»

28 Июль 2020 2020-07-28T16:56:56+03:00

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Волгоградские болельщики ликуют: после 16-летнего перерыва «Ротор» вышел в РПЛ, город вновь дождался большого футбола. Но и немного боятся: первый матч в высшей лиге будет домашним, на «Волгоград Арене» «Ротор» примет чемпиона - питерский «Зенит». Матч первого тура пройдет с 8 по 11 августа 2020 года. Предварительный календарь Тинькофф РПЛ в сезоне 2020/21 уже опубликован. В августе 2020 года «Ротор» трижды сыграет дома и три раза на выезде.

Матч второго тура волгоградский «Ротор» проведет с 14 по 17 августа в гостях с «Динамо», в третьем туре снова играет на выезде – с 18 по 20 августа с ФК «Ахмат».

Второй домашний матч «Ротора» в Тинькофф РПЛ состоится с 21 по 24 августа. Волгоградцы принимают футболистов «Сочи». А с 25 по 27 августа матч пятого тура подопечных Александра Хацкевича ждет еще одна игра дома, на этот раз со «Спартаком». И последним в августе станет выезд с 28 по 30 августа – «Ротор» сыграет с «Химками».

Как сообщает Тинькофф РПЛ, детализированный календарь на август появится в ближайшие дни. Даты матчей с 7-го по 10-й туры станут известны после жеребьевки квалификации еврокубков, до 19-го тура – после жеребьевки групповых этапов Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Команда дебютантов РПЛ из Волгограда еще не сыграна, мало того, не до конца укомплектована. Задача новичков – закрепиться в Премьер-Лиге и не вылететь в первом же сезоне.

Календарь игр «Ротора» в РФПЛ в сезоне 2020/2021:

1 тур, 8-11 августа «Ротор» – «Зенит»

2 тур, 14-17 августа «Динамо» – «Ротор»

3 тур, 18-20 августа «Ахмат» – «Ротор»

4 тур, 21-24 августа «Ротор» – «Сочи»

5 тур, 25-27 августа «Ротор» – «Спартак»

6 тур, 28-30 августа «Химки» – «Ротор»

7 тур, 11-14 сентября «Ротор» – «Краснодар»

8 тур, 18-21 сентября «Ростов» – «Ротор»

9 тур, 25-28 сентября «Ротор» – «Рубин»

10 тур, 2-4 октября «Уфа» – «Ротор»

11 тур, 17-19 октября «Ротор» – «Тамбов»

12 тур, 23-26 октября «Локомотив» – «Ротор»

30 октября-2 ноября «Ротор» – ЦСКА

14 тур, 6-8 ноября «Арсенал» – «Ротор»

15 тур, 21-23 ноября «Ротор» – «Урал»

16 тур, 27-30 ноября «Спартак» – «Ротор»

17 тур, 4-7 декабря «Краснодар» – «Ротор»

18 тур, 11-14 декабря «Ротор» – «Уфа»

19 тур, 15-17 декабря «Ротор» – «Арсенал»

Пауза в сезоне

20 тур, 26 февраля – 1 марта «Тамбов» – «Ротор»

21 тур, 5-8 марта «Ротор» – «Химки»

22 тур, 12-15 марта «Урал» – «Ротор»

23 тур, 19-21 марта «Ротор» – «Ростов»

24 тур, 3-5 апреля «Ротор» – «Локомотив»

25 тур, 9-12 апреля ЦСКА – «Ротор»

26 тур, 16-19 апреля «Ротор» – «Динамо»

27 тур, 23-26 апреля «Зенит» – «Ротор»

28 тур, 30 апреля-3 мая «Ротор» – «Ахмат»

29 тур, 7-10 мая «Сочи» – «Ротор»

30 тур, 16 мая «Рубин» – «Ротор»

Стыковые матчи – 19 мая, 23 мая

ИСТОЧНИК KP.RU