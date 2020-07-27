2020-07-27T13:24:51+03:00
Общество

Вспышка коронавируса: Волжский стремительно догоняет Волгоград

В географии распространения коронавируса в Волгоградской области на 27 июля 2020 года 13 районов [карта]
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Пенсионерам продлили самоизоляцию.Пенсионерам продлили самоизоляцию.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В Волжском новая вспышка коронавируса. По числу новых заболевших второй город области стремительно догоняет миллионный Волгоград. В областном центре за последние сутки положительный тест на ковид пришел 32 жителям. А в Волжском на сегодня максимальный прирост – плюс 21 новый заболевший. Также в географии распространения коронавируса в Волгоградской области на 27 июля 2020 еще 13 районов региона. Самые большие очаги заразы в Иловлинском – 6 заразившихся, также рекордными темпами прирастают ковидом Новониколаевский и Среднеахтубинский районы – по пять новых заболевших. Завозных случаев снова нет.

Карта распространения коронавируса в Волгоградской области на 27 июля 2020 Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Карта распространения коронавируса в Волгоградской области на 27 июля 2020Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Как сообщили «КП-Волгоград» в оперштабе, в четырех районах Волгоградской области на сегодня пришло по четыре положительных теста на ковид. Среди них Ленинский и Фроловский, Ольховский и Светлоярский. По два новых заразившихся пополнили списки пациентов в Елани и Клетском районе. И по одному случаю внесли в списки Калачевский, Старополтавский, а также Котельниковский и Чернышковский.

В лидерах по смертельным случаям также областной центр, где умерли от коронавируса и его осложнений уже 18 человек. Следом идет Михайловка, где уже шесть жертв ковида. По числу заболевших в первой тройке все те же - Волгоград с 3775 заразившимися, Волжский - 703, Камышин - 569.

ИСТОЧНИК KP.RU

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