Вспышка коронавируса: Волжский стремительно догоняет Волгоград
В Волжском новая вспышка коронавируса. По числу новых заболевших второй город области стремительно догоняет миллионный Волгоград. В областном центре за последние сутки положительный тест на ковид пришел 32 жителям. А в Волжском на сегодня максимальный прирост – плюс 21 новый заболевший. Также в географии распространения коронавируса в Волгоградской области на 27 июля 2020 еще 13 районов региона. Самые большие очаги заразы в Иловлинском – 6 заразившихся, также рекордными темпами прирастают ковидом Новониколаевский и Среднеахтубинский районы – по пять новых заболевших. Завозных случаев снова нет.
Карта распространения коронавируса в Волгоградской области на 27 июля 2020Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Как сообщили «КП-Волгоград» в оперштабе, в четырех районах Волгоградской области на сегодня пришло по четыре положительных теста на ковид. Среди них Ленинский и Фроловский, Ольховский и Светлоярский. По два новых заразившихся пополнили списки пациентов в Елани и Клетском районе. И по одному случаю внесли в списки Калачевский, Старополтавский, а также Котельниковский и Чернышковский.
В лидерах по смертельным случаям также областной центр, где умерли от коронавируса и его осложнений уже 18 человек. Следом идет Михайловка, где уже шесть жертв ковида. По числу заболевших в первой тройке все те же - Волгоград с 3775 заразившимися, Волжский - 703, Камышин - 569.
ИСТОЧНИК KP.RU
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