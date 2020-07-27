2020-07-27T11:10:44+03:00
Общество

Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 27 июля: 89 инфицированных, 1 смерть

Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области к 27 июля 2020 года
Юлия Данильченко
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Растет не только число инфицированных, но и число смертельных исходов.Растет не только число инфицированных, но и число смертельных исходов.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Количество жителей Волгоградской области, у которых подтверждают коронавирусную инфекцию, растет с каждым днем. По оперативным данным ИЦК, на утро 27 июля 2020 года диагностировали еще 89 случаев. За весь период пандемии COVID-19 заболело более 818 тысяч россиян, из них почти 9 тысяч – волгоградцы. Ситуация была и остается сложной. По приросту Волгоградская область находится на 25 месте и не входит в список регионов, где темпы распространения вируса заметно снижаются.

Фото: ИЦК

Фото: ИЦК

Растет не только число инфицированных, но и число смертельных исходов. 27 июля ИЦК сообщил о новой, уже 59-ой, жертве ковида. Всего же за сутки от коронавиурса погибло 85 россиян.

При этом число выздоровевших совсем незначительное – всего 9 человек. Для стабилизации ситуации эти цифры должны быть как минимум равны статистике прироста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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