В больницу не пошел и дома не лечился: жертвой коронавируса стал 58-летний волгоградец

27 Июль 2020 2020-07-27T12:39:13+03:00

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27 июля 2020 года оперштаб сообщил о 59-ой жертве коронавирусной инфекции: ею стал 58-летний житель Волгограда. Известно, что мужчина при первых признаках недомогания не стал лечиться самостоятельно, а когда его состояние ухудшилось, даже не обратился в больницу. Спустя шесть дней волгоградец слег с двусторонней пневмонией, вызванной опасным новым вирусом. Только тогда он вызвал врача. Его госпитализировали в инфекционное отделение ГУЗ «ДКБ №8».

В стационаре пациента обследовали и обнаружили ряд хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы, заболевания органов дыхания.

- Несмотря на оказываемую медицинскую помощь, в том числе в условиях реанимации, пациент скончался от осложнений, вызванных вирусным заболеванием, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе оперштаба.

Жителей Волгоградской области настоятельно просят при первых признаках недомогания обращаться за медицинской помощью.

ИСТОЧНИК KP.RU