2020-07-27T11:57:53+03:00
Общество

В Волгоградской области продлили самоизоляцию для пенсионеров

Устанавливающий карантинные ограничения пункт постановления губернатора вступил в силу с 27 июля 2020
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Волгоградским пенсионерам рекомендовали оставаться на самоизоляции дома или на даче.Волгоградским пенсионерам рекомендовали оставаться на самоизоляции дома или на даче.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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С понедельника, 27 июля 2020 года, в очередной раз продлен режим самоизоляции для проживающих в Волгоградской области пенсионеров. Соответствующий пункт карантинного постановления губернатора №179 вступил в силу. Так что всем людям старше 65-ти лет рекомендовано по-прежнему оставаться дома в самоизоляции. Причем на неопределенный срок. Для работающих возрастных пенсионеров ограничения установили конкретно – они не должны ходить на работу по 9 августа 2020 года включительно. Однако для незаменимых по мнению работодателя сотрудников снова сделали исключение.

Напомним, в редакции режимного постановления губернатора Волгоградской области №179 от 24.07.2020 появилось множество изменений и дополнений. Пункты, касающиеся моратория на начисление пени за просрочку услуг ЖКУ, карантина для приезжающих в регион из-за границы, а также не допуска на работу температурящих и карантинных сотрудников, уже вступили в силу с 24 июля. С 27 числа начал действовать пункт 3.3, касающийся ограничений для пенсионеров.

Все остальные нововведения заработают лишь с 1 августа. В Волгоградской области усилят температурный и масочный режим, при этом кафе, ресторанам, детским лагерям, бассейнам и музеям разрешили возобновить работу с условием соблюдения коронавирусной безопасности. Карантинные ограничения в регионе продлили как минимум до середины августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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