2020-07-27T09:52:49+03:00
Общество

Шлет иски, алименты не платит: отец пытается отобрать дочь у бабушки из Волгограда

напомним, мама малышки погибла в страшном ДТП два года назад
Юлия Данильченко
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Викуля растет рядом с братиком. Фото: Артем Ладатко.Викуля растет рядом с братиком. Фото: Артем Ладатко.
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Вике скоро исполнится три. Большую часть своей жизни она не видела маму: Оксана Ладатко погибла в возрасте 26-ти лет в страшной аварии. Целый год родственники – родной отец из Белоруссии и бабушка по материнской линии – не могли договориться, кто будет воспитывать малышку. Но в мае 2019-го волгоградцам удалось отстоять свое право на опеку, сейчас о Вике заботится бабушка, дядя, братик.

- У нас все по-старому: Вика с нами. Отец шлет иски на восстановление, но пока отбиваемся, - рассказал «КП-Волгоград» дядя Артем.

Семья не намерена отдавать опеку, при этом совершенно не против общения с родным отцом. Правда, тот не спешит платить алименты, только звонит несколько раз в неделю.

- Все в порядке, Вика развивается хорошо, кушает хорошо, отдыхает на даче, - поделился радостью волгоградец.

Напомним, Артем Ладатко после гибели сестры взял под опеку ее старшего сына. Было важно, чтобы брат и сестра росли вместе. Отец Вики сейчас ограничен в родительских правах и при желании может восстановиться. В этом случае ребенок переедет жить в другую страну.

ИСТОЧНИК KP.RU

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