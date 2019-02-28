Волгоградский суд отдал ребенка белорусскому судимому отцу-наркоману

Сегодня, 28 февраля, Волгоградский областной суд, вопреки здравому смыслу принял окончательное решение передать полуторагодовалую волгоградскую девочку Викторию Ладатко ее отцу-наркоману. И уже завтра судимый за кражи и мошенничество, и не единожды задержанный за употребление наркотиков гражданин Беларуси - Дмитрий Корякин - может навсегда увезти ребенка за границу. Старший братик, ее бабушка и дядя могут впредь никогда не увидеть свою девочку.

Напомним, борьба за этого ребенка идет уже несколько месяцев. Началась после того, как трагически из-за таксиста погибла в ДТП 26-летняя Оксана Корякина (Ладатко). У нее остались двое детей. Младшей Виктории всего полтора года. Она была с мамой в тот страшный день, но выжила. Спустя некоторое время отец малышки, который на момент трагедии был в разводе с мамой Вики и не принимал никакого участия в жизни ребенка, вдруг решил забрать девочку себе. Мама погибшей волгоградки выступила категорически против. И пока родные бились между собой, девочку поместили в Дом малютки.

Волгоградцы по крупицам собрали данные о том, что Дмитрий Корякин - неоднократно судимый наркоман. Но в январе Тракторозаводской суд Волгограда не нашел оснований отказать Корякину в праве на ребенка. Волгоградская родня не оставляла надежду на пересмотр решения в апелляционной инстанции. К тому же 27 февраля 2019-го адвокат, представляющий интересы Ладатко, получил ответ от администрации города Бобруйска (Беларусь), в котором официально подтвердили:

«Дмитрий Корякин неоднократно привлекался к административной ответственности в Республике Беларусь, а также неоднократно задерживался в РФ за употребление наркотических средств. Исходя из вышеизложенного, отдел образования Бобруйска считает, что передача несовершеннолетней Виктории Корякиной отцу не соответствует интересам ребенка, может нанести девочке психологическую травму».

Администрация Бобруйска, где прописан Корякин, выступила против передачи ребенка судимому отцу. Но в Волгоградском суде эти доводы не учли.

Однако, Волгоградский областной суд не принял во внимание данный документ. Не принял судья во внимание и постановление, согласно которому Корякина задержали в состоянии наркотического опьянения в Волгограде прямо на пороге «Дома малютки», куда он явился и требовал отдать ему дочь. А все потому, что беларус оспаривает это постановление в суде, и окончательного решения нет.

При этом отдел опеки и попечительства Краснооктябрьского района завизировал письмо, в котором не возражает против передачи девочки отцу.

- Из показаний представителя дома малютки следует, что отец неоднократно навещал дочь. Никакой агрессии к ней не проявлял. Девочка охотно общается и играет с отцом, - сказано в пресс-релизе Волгоградского облсуда. - Кроме того, Корякин прошел повторное обследование у нарколога и психиатра, по результатам которого не установлено каких-либо заболеваний, препятствующих ему забрать свою дочь для воспитания.

А вот так Корякин "воспитывал" свою поигбшую жену. И факт избиения зафиксирован в полиции. Фото семьи Ладатко.

Итог - апелляционный суд оставил решение Тракторозаводского суда в силе. А значит, угроза Дмитрия Корякина, что волгоградская родня впредь никогда не увидит ребенка, станет ужасной реальностью.