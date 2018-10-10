Родные погибшей в такси Оксаны Ладатко пытаются забрать ее маленькую дочь у отца-наркомана

СЕГОДНЯ 15:23 2018-10-10T16:00:28+03:00

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Родные погибшей в страшной автокатастрофе 26-летней Оксаны Ладатко, не успев оправится от шока после гибели девушки, вынуждены искать выход из еще одной патовой ситуации. В Волгограде неожиданно объявился бывший муж Оксаны, 27-летний гражданин Белоруссии Дмитрий Карякин, и потребовал отдать ему годовалую Вику.

КОЛОЛСЯ И БИЛ ЖЕНУ

- Оксана разошлась со бывшим мужем в мае, - вспоминает брат девушки Артем. – Он не совсем адекватный человек, к тому же употребляющий запрещенные вещества. Однажды избил Оксану за то, что та не захотела обналичить материнский капитал. Досталось и Вике.

Так экс-супруг "уговаривал" девушку обналичить материнский капитал. Фото: Артема Ладатко

Молодая женщина решила не церемониться и выгнала дебошира из квартиры. Осталась одна с двумя детьми. Сидеть с малышами было не кому, и когда Оксане нужно было по делам, она брала их с собой. Вот и 17 июля «делать ресницы» она поехала с годовалой Викой. Такси попало в ДТП, и женщину увезли в реанимацию. На шестой день она умерла, так и не придя в сознание.

Оксану похоронили, а ее детей – годовалую Вику и пятилетнего Вову забрали родные. Брат Оксаны Артем говорил корреспонденту «КП-Волгоград», что хочет усыновить малышей.

- 3 октября Дмитрий неожиданно появился на пороге нашей квартиры и с ходу потребовал отдать ему Вику, - говорит Артем.

Следы побоев долго не сходили с лица Оксаны. Фото: Артема Ладатко

Естественно, девочку ему никто не отдал. Тогда посыпались угрозы, и родные погибшей девушки были вынуждены обратиться в полицию за защитой. Уже через час приехал участковый для получения объяснений. А вместе с ним – и тот самый папа, неожиданно воспылавший любовью к дочери.

ЗАКОННЫЙ ОТЕЦ - И ВСЕ ТУТ

-В квартиру мы пустили только полицейских, - продолжает Артем. – Отец Вики стоял в подъезде и кричал, что мы незаконно удерживаем его дочь. Мы попытались объяснить полицейским ситуацию, показали документы из суда и от приставов. Он должен внушительную сумму за аренду машины, более того, его лишили «прав» и оштрафовали на 30 тысяч рублей. Правда, это не помешало ему ехать на машине следом за полицейскими. В итоге Вику у нас забрали. Пока в больницу на обследование. Потом, до окончательного решения всех вопросов, ее поместят в Дом малютки. Зачем? Когда у нее есть своя семья, девочка жила в любви и заботе, и лучше для нее сейчас ничего не придумаешь?!

Усугубляется ситуация и тем, что отец Вики – гражданин Белоруссии, и вполне комфортно чувствует себя на территории России. Даже лишение «прав» для него не проблема – всегда можно вернуться в Белоруссию, к маме, сказать, что потерял документы, и получить новое удостоверение. И снова вернуться в Россию, жить в Москве, тусить с друзьями, жить в хостелах или машине, употреблять наркотики.

За экс-супругом числилось немало долгов, в том числе за пьяную езду. Фото: Артема Ладатко

-Мы просили у него разрешения, чтобы оформить опекунство над Викой, обещали не требовать с него никаких алиментов, - рассказывает Артем. – Он ни в какую. Возможно, его мать накручивает, мол, согласишься – они подадут на алименты, тебя объявят в розыск, и не пропустят на границу. Не надо нам этого. Мы просто не хотим отдавать ему Вику, потому что боимся за ее жизнь и здоровье. Но и сделать пока по закону ничего не можем. Мол, он законный отец. Но никто не может ответить, зачем ему годовалый ребенок. Хотя отмечу, что органы опеки все же засомневались в адекватности законного отца и выдали ему направление на обследование у психиатра и нарколога.

Родные Оксаны также сейчас ищут адвокатов и готовят иск в суд. Они намерены бороться до конца и сделать все, чтобы маленькая Вика осталась в любящей семье. В суд заявление об опекунстве уже подали.

Узнать точку зрения второй стороны этой истории нам пока не удалось – телефон Дмитрия Карякина был выключен.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Нина БОЛДЫРЕВА, уполномоченный по правам ребенка Волгоградской области:

-Мелкие детали в таких делах играют очень большую роль. Нужно знать, является ли отец отцом юридически. Если нет, то ему нужно как минимум через суд установить отцовство, и тогда станет известно об особенностях личности, и так далее. Если он – родитель юридически, то и по Семейному кодексу России, и по международному законодательству он имеет преимущественное право воспитания своего ребенка.

Если женщина была одинокой матерью и над ее дочерью установлено опекунство, то в этом случае опекуны, с учетом деталей, характеризующих отца как личность, могут обратиться в органы опеки и попросить не отменять опекунство и не снимать опеку без их согласия. Опять же, это нужно подкреплять документами, доказывающими, что ребенку с родным отцом будет хуже, чем с опекунами.

Третий вариант – ребенок остался без попечения родителей. Тогда здесь достаточно быстро запускается процесс усыновления, вступает в силу тайна усыновления, и у отца появляются очень большие проблемы. Вернуть ребенка он не сможет даже по суду. Такие прецеденты были.