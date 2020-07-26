Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 26 июля: 87 заболевших и одна смерть

Ни жара, ни действующие карантинные ограничения пока не способствуют снижению прироста коронавирусных больных в Волгоградской области. Растет и число смертей ковидных пациентов. За последние сутки подтвердили диагноз еще у 87 жителей Волгоградской области. Всего за четыре месяца в регионе число заболевших неумолимо приближается к девяти тысячам человек – на сегодня оно выросло до 8689 пациентов. Зафиксировали официально и еще одну смерть – умерли уже 58 волгоградцев с коронавирусом. Это не считая тех случаев, вердикт по которым еще не вынесла специальная комиссия. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области к 26 июля 2020 года.

Как сообщили «КП-Волгоград» в ИЦК, за минувшие сутки отпустили из больниц всего трех человек. Такая маленькая цифра связана с выходным днем, когда выписки практически нет. Всего же выздоровели 58 процентов переболевших коронавирусом волгоградцев – на сегодня это 5054 человека.

Статистика коронавируса. Яндекс.

В больницах остается более двух тысяч ковидных пациентов - 2281 взрослых и 65 детей. 17 из них в крайне тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ. Плюс 1,5 тысячи волгоградцев болеют коронавирусом дома. На карантине сидят еще около пяти тысяч человек.

Тем временем, Волгоградская область начинает жить с понедельника по новому масочному режиму. Теперь маски должны надеть торговцы уличных ларьков и палаток, и все те, кто захочет сделать у них покупку. А с температурой и вовсе никуда впустят (подробности).